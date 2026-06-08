هجوم صاروخي إيراني يعطل هبوط طائرات بمطار بن غوريون

كشفت بيانات ملاحية عن تعذر هبوط عدد من الطائرات في مطار بن غوريون في تل أبيب، وذلك عقب دوي صفارات الإنذار في وسط إسرائيل، إثر رصد إطلاق صواريخ من إيران.

وتظهر السجلات الملاحية في منصة "فلايت رادار 24" تعطل هبوط عدة طائرات مدنية وعسكرية قادمة عبر البحر المتوسط خلال تفعيل نظام الإنذار المبكر، حيث اضطرت إلى التحليق عبر مسارات دائرية.

وبينت السجلات أن الطائرات التي تعذر هبوطها انطلقت من مطارات في روما ودبي وبولندا وروسيا، إلى جانب طائرة تزويد بالوقود تابعة للجيش الأمريكي.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع إعلان الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صفارات الإنذار في محيط المطار، وهو الأمر الذي تسبب في إرباك حركة الطيران القادمة بصورة لحظية، ودفع القائمين على بعض الرحلات إلى تأجيل الهبوط.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن إيران أطلقت نحو 30 صاروخا باتجاه إسرائيل منذ الليلة الماضية وأطلق صاروخ واحد من اليمن.