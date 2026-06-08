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هجوم صاروخي إيراني يعطل هبوط طائرات بمطار بن غوريون

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An El Al airline passenger plane lands at Ben Gurion Airport following its re-opening in Tel Aviv, Israel, on Thursday, April 9, 2026. Iran could withdraw from the agreement if Israel keeps up its Lebanon campaign, according to the semi-official Tasnim news agency. Photographer: Kobi Wolf/Bloomberg via Getty Images
طائرة ركاب لشركة "العال" تهبط في مطار بن غوريون (Getty)
وحدة المصادر المفتوحة
Published On 8/6/2026

كشفت بيانات ملاحية عن تعذر هبوط عدد من الطائرات في مطار بن غوريون في تل أبيب، وذلك عقب دوي صفارات الإنذار في وسط إسرائيل، إثر رصد إطلاق صواريخ من إيران.

وتظهر السجلات الملاحية في منصة "فلايت رادار 24" تعطل هبوط عدة طائرات مدنية وعسكرية قادمة عبر البحر المتوسط خلال تفعيل نظام الإنذار المبكر، حيث اضطرت إلى التحليق عبر مسارات دائرية.

بيانات ملاحية تظهر تعطل هبوط طائرات في مطار بن غوريون بفعل إطلاق صواريخ من إيران (فلايت رادار)
بيانات ملاحية تظهر تعطل هبوط طائرات في مطار بن غوريون بفعل إطلاق صواريخ من إيران (فلايت رادار)

وبينت السجلات أن الطائرات التي تعذر هبوطها انطلقت من مطارات في روما ودبي وبولندا وروسيا، إلى جانب طائرة تزويد بالوقود تابعة للجيش الأمريكي.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع إعلان الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صفارات الإنذار في محيط المطار، وهو الأمر الذي تسبب في إرباك حركة الطيران القادمة بصورة لحظية، ودفع القائمين على بعض الرحلات إلى تأجيل الهبوط.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن إيران أطلقت نحو 30 صاروخا باتجاه إسرائيل منذ الليلة الماضية وأطلق صاروخ واحد من اليمن.

المصدر: الجزيرة

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