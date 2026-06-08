مسؤول إيراني: ترمب ساعد إسرائيل في هجومها الأخير على طهران

اتهم المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي، الولايات المتحدة بمساعدة إسرائيل في هجومها الأخير على إيران، ووصف تصريحات الرئيس دونالد ترمب بأنها مجافية للواقع ولا يُعتد بها.

وأضاف -في مقابلة مع الجزيرة مباشر- أن واشنطن زودت تل أبيب بمعلومات استخبارية وحاولت التصدي لبعض الصواريخ الإيرانية "لكنها فشلت في ذلك".

وأكد رضائي أن لدى إيران معلومات تفيد بدعم الأمريكيين للهجمات الإسرائيلية الأخيرة، واصفا حديث ترمب عن عدم مشاركة بلاده في هذه المواجهة القصيرة بالكاذب.

كما أكد أن المواقف الأمريكية في المفاوضات تختلف عما يدلي به ترمب لوسائل الإعلام، مشيرا إلى أن إيران "لا تأخذ هذه التصريحات على محمل الجد، لأن الأمريكيين لا يوجهون أي تهديدات خلال التفاوض".

لن نتنازل عن شروطنا

وأكد أن التطورات الميدانية قد تؤثر على المفاوضات التي قال إن موقف إيران فيها ثابت ويقوم على قبول الولايات المتحدة بالشروط الموضوعة على الطاولة والمتمثلة في وقف الحرب على كافة الجبهات ودفع تعويضات لطهران ورفع العقوبات عنها وإلغاء الحظر عن أموالها المجمدة.

وشدد البرلماني الإيراني على أن طهران مستعدة للحرب وللدبلوماسية، وأن الإيرانيين سيمضون في المسار الذي يقرره الأمريكيون، مؤكدا أن باكستان وقطر تبذلان جهودا لإنجاح المفاوضات، وأن التوصل لاتفاق "مرهون بقبول واشنطن لشروط طهران".

فإيران "لا تصر ولا تستعجل التفاوض مع الولايات المتحدة بل ولم تطلبه مرة واحدة قبل أو بعد الحرب، وإنما الأمريكيون هم الذين وسطوا دولا من أجل الدخول في هذه المفاوضات"، حسب قول رضائي.

وعن الهجوم الإيراني الأخير على إسرائيل، قال رضائي إنه جاء "دفاعا عن اللبنانيين، وردا على قصف جزء من ضاحية بيروت الجنوبية، الذي تعهد ترمب لإيران بأنه لن يقع"، مؤكدا أن وقف الحرب في كافة الجبهات "شرط من الشروط الموضوعة على الطاولة منذ اليوم الأول".

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وشدد المسؤول الإيراني على أن بلاده "سترد بطريقة أشد على أي استهداف إسرائيلي جديد لأراضيها"، قائلا إن الضربات الإيرانية الأخيرة كانت قوية وأصابت الكثير من الأهداف وأوقعت خسائر كبيرة.

وقلل رضائي من تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلا إن إيران "كانت آخر من هاجم"، وإن القوة النارية التي وجهت لإسرائيل خلال الساعات الأخيرة "غير مسبوقة وناجحة".

القواعد القديمة انتهت

وأضاف أن إسرائيل "عليها أن تنسى استخدام مضيق هرمز بعد هذه الحرب، لأن إيران ودول أخرى في المنطقة وضعت قواعد أمنية جديدة لحفظ أمن المنطقة الذي لن تحميه أمريكا ولا الكيان الصهيوني"، وفق تعبيره.

وتابع "بعض الدول ترفض الاعتراف بهذه القواعد الجديدة ومنها الولايات المتحدة والكويت والبحرين، والبعض الآخر قبل بالأمر الواقع فصاروا أقل مواجهة للتحديات"، لافتا إلى أن المعادلة الجديدة تقوم على دول منها إيران ولبنان واليمن.

ولفت إلى أن قرار إغلاق مضيق باب المندب في وجه السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيل "قرار يمني، لكننا نتمنى أن يُتخذ، ونتوقع أن يخسر الكيان الصهيوني فرصة استخدام باب المندب".

وقال رضائي إن حديث الولايات المتحدة عن تدمير البحرية الإيرانية "غير صحيح، بدليل أنها لم تتمكن من إدخال زورق صغير للمضيق، ولا إخراج ناقلة واحدة منه دون الخضوع للترتيبات الإيرانية".

وأكد أن البحر الأحمر "سيكون أحمر للصهاينة، لأننا نؤمن بأن أمن المنطقة يجب تحقيقه عبر دول المنطقة وليس عبر الأمريكيين الذين أثبتت الحرب الأخيرة أنهم هم من يزعزع أمن المنطقة".

وأشار إلى أن إيران لن تكرر أخطاء الماضي عندما كانت تسمح للمدمرات والقطع الحربية بعبور هرمز ثم عادت واغتالت قادتها، مضيفا "لن نسمح بعودة الوضع الجيوسياسي في المنطقة لما كان عليه قبل الحرب".

وفي وقت سابق يوم الاثنين، أعلنت إيران وقف هجماتها التي بدأتها على إسرائيل مساء الأحد. وقال قائد الجيش الإيراني إن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية أي هجوم إسرائيلي جديد، وإن أي عدوان جديد سيقابل برد أشد قوة.

وشهدت المواجهة مبادرة إيرانية مفاجئة بإطلاق وابل من الصواريخ على إسرائيل التي ردت بقصف طهران ومدن أخرى صباح الاثنين، وسط ضغط أمريكي للحيلولة دون انهيار الهدنة الهشة المتواصلة منذ شهرين، وعودة الحرب.