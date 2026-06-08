محمد أبو جياب.. فتى فلسطيني وثّق فرحته في البحر فاغتاله الاحتلال

لم يكن الفتى الفلسطيني محمد أبو جياب (16 عاما) يعلم أن اللحظات التي وثّقتها عدسة كاميرته، أمس الأحد، وهو يغطس في مياه البحر قبالة سواحل قطاع غزة، ستكون الأخيرة في حياته، قبل أن يتحوّل مشهد الفرح إلى مأساة، إثر إصابته برصاصة في الرأس أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظة انتشال جثمان محمد أبو جياب من البحر على يد صيادين فلسطينيين، قبل نقله على متن زورق إلى الشاطئ قبالة ساحل مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأثارت الحادثة موجة واسعة من التفاعل والحزن، حيث كتب أحد المعلّقين على منصة "إكس": "خرج الفتى الصياد محمد أبو جياب إلى البحر بحثا عن لقمة تسند عائلته في زمن الإبادة والجوع والحصار، ولم يكن يحمل سوى شباكه وأمله بالعودة. لكنّ البحر الذي قصده طلبا للحياة أعاده محمولا على الأكتاف".

استهداف الصيادين

وفي اليوم نفسه اعتقلت البحرية الإسرائيلية 4 صيادين فلسطينيين قبالة ساحل مدينة غزة، ويتعمد جيش الاحتلال استهداف صيادي القطاع وإطلاق النار عليهم، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد منهم وتدمير مراكب صيدهم.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي أوقعت أعدادا كبيرة من الضحايا، معظمهم من النساء والأطفال.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل 5 فلسطينيين، بينهم مسن وطفل، وإصابة 32 آخرين، اليوم الاثنين، جراء هجمات إسرائيلية متفرقة استهدفت مناطق في شمالي وجنوبي القطاع.

ويتواصل هذا التصعيد وسط اتهامات فلسطينية لإسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وأعلنت مصادر طبية في غزة، اليوم، ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 72 ألفا و980 شهيدا، وأكثر من 171 ألف مصاب منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).