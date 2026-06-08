لندن وباريس وبرلين تدعم دعوة زيلينسكي لعقد لقاء مع بوتين

حصل الرئيس فولوديمير زيلينسكي -أمس الأحد- على دعم قادة المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا في دعوته إلى إجراء محادثات مباشرة لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.

وجاء الموقف في بيان مشترك صدر عقب محادثات في مقر رئاسة الوزراء البريطانية، جمعت زيلينسكي برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس.

وقال القادة -في البيان- إنهم يدعمون اقتراح إجراء حوار مباشر بين أوكرانيا وروسيا، بمشاركة فعالة من الولايات المتحدة وأوروبا، بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار ودعم مزيد من المفاوضات.

وكان زيلينسكي وجّه -الخميس الماضي- رسالة مفتوحة اقترح فيها عقد لقاء مباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلا إن أوكرانيا تقترح إنهاء الحرب عبر حوار مباشر بين الطرفين.

لكن بوتين استبعد عقد اللقاء في وقت قريب، قائلا إنه لا يرى "أي جدوى" من الاجتماع بزيلينسكي قبل التوصل إلى اتفاق سلام محتمل، ومشددا على أن المطلوب هو اتفاق طويل الأمد وليس تفاهما مؤقتا لعدة أشهر.

تعزيز التعاون

وقال زيلينسكي -في منشور على منصة "إكس" قُبيل محادثات لندن- إن التركيز الأساسي ينصب على دفاعات أوكرانيا، وتعزيز التعاون من أجل أمن أوروبا بأسرها في مجال الدفاع الجوي، والرؤية المشتركة لآفاق الدبلوماسية.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن "أوروبا يجب أن تكون جزءا من المفاوضات وأن تكون قوية"، في إشارة إلى رغبة كييف في ضمان حضور أوروبي فاعل في أي مسار تفاوضي محتمل مع موسكو.

وتربط بريطانيا وفرنسا وألمانيا صيغة تعاون أمني غير رسمية تعرف باسم "الترويكا الأوروبية"، وتعدّ الدول الثلاث من أبرز داعمي أوكرانيا على الساحة الدولية منذ بدء الحرب الروسية في فبراير/شباط 2022.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -يوم الجمعة الماضي- إن الأوروبيين قادرون على مساعدة أوكرانيا وروسيا في وضع خطة للسلام ووقف إطلاق النار، في حين يتبادل الجانبان الاتهامات برفض تقديم تنازلات.

نقل رسالة

وفي مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" مساء أمس الأحد، قال زيلينسكي إنه التقى في كييف رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش -الخاضع لعقوبات بريطانية وأوروبية بسبب علاقاته بالكرملين- لنقل رسالة إلى بوتين.

وأوضح زيلينسكي أنه قال -في الرسالة- إن روسيا "تحاربنا على أرضنا"، مضيفا أن أوكرانيا لن تغادر أرضها ولن تمنح موسكو النصر، وأنه كرر طلبه لقاء بوتين وجها لوجه.

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وتأتي محادثات لندن في وقت تسعى فيه كييف إلى دفع حلفائها الغربيين لزيادة الضغط على موسكو، ومواصلة دعمها عسكريا وسياسيا، مع تعثر الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب.

ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي الملك تشارلز الثالث اليوم الاثنين، وفق ما أعلنه الرئيس الأوكراني في منشور على منصة "إكس".