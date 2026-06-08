أخبار|أوكرانيا

لندن وباريس وبرلين تدعم دعوة زيلينسكي لعقد لقاء مع بوتين

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(L-R) Germany's Chancellor Friedrich Merz, Ukraine's President Volodymyr Zelensky, Britain's Prime Minister Keir Starmer and France's President Emmanuel Macron pose on the 10 Downing Street doorstep after a meeting in central London on June 7, 2026. (Photo by Ben STANSALL / POOL / AFP)
الاجتماع في لندن جمع زيلينكسي بستارمر وماكرون وميرتس (الفرنسية)
Published On 8/6/2026

حصل الرئيس فولوديمير زيلينسكي -أمس الأحد- على دعم قادة المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا في دعوته إلى إجراء محادثات مباشرة لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.

وجاء الموقف في بيان مشترك صدر عقب محادثات في مقر رئاسة الوزراء البريطانية، جمعت زيلينسكي برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس.

وقال القادة -في البيان- إنهم يدعمون اقتراح إجراء حوار مباشر بين أوكرانيا وروسيا، بمشاركة فعالة من الولايات المتحدة وأوروبا، بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار ودعم مزيد من المفاوضات.

وكان زيلينسكي وجّه -الخميس الماضي- رسالة مفتوحة اقترح فيها عقد لقاء مباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلا إن أوكرانيا تقترح إنهاء الحرب عبر حوار مباشر بين الطرفين.

لكن بوتين استبعد عقد اللقاء في وقت قريب، قائلا إنه لا يرى "أي جدوى" من الاجتماع بزيلينسكي قبل التوصل إلى اتفاق سلام محتمل، ومشددا على أن المطلوب هو اتفاق طويل الأمد وليس تفاهما مؤقتا لعدة أشهر.

In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, Russia's President Vladimir Putin and Vice President of the People’s Republic of China Han Zheng hold a meeting on the sidelines of the St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) in Saint Petersburg on June 5, 2026. (Photo by Valery SHARIFULIN / POOL / AFP)
بوتين لم يُظهر استعدادا لمقابلة زيلينسكي (الفرنسية)

تعزيز التعاون

وقال زيلينسكي -في منشور على منصة "إكس" قُبيل محادثات لندن- إن التركيز الأساسي ينصب على دفاعات أوكرانيا، وتعزيز التعاون من أجل أمن أوروبا بأسرها في مجال الدفاع الجوي، والرؤية المشتركة لآفاق الدبلوماسية.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن "أوروبا يجب أن تكون جزءا من المفاوضات وأن تكون قوية"، في إشارة إلى رغبة كييف في ضمان حضور أوروبي فاعل في أي مسار تفاوضي محتمل مع موسكو.

وتربط بريطانيا وفرنسا وألمانيا صيغة تعاون أمني غير رسمية تعرف باسم "الترويكا الأوروبية"، وتعدّ الدول الثلاث من أبرز داعمي أوكرانيا على الساحة الدولية منذ بدء الحرب الروسية في فبراير/شباط 2022.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -يوم الجمعة الماضي- إن الأوروبيين قادرون على مساعدة أوكرانيا وروسيا في وضع خطة للسلام ووقف إطلاق النار، في حين يتبادل الجانبان الاتهامات برفض تقديم تنازلات.

نقل رسالة

وفي مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" مساء أمس الأحد، قال زيلينسكي إنه التقى في كييف رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش -الخاضع لعقوبات بريطانية وأوروبية بسبب علاقاته بالكرملين- لنقل رسالة إلى بوتين.

Russian billionaire and owner of Chelsea football club Roman Abramovich arrives at a division of the High Court in central London November 7, 2011. Abramovich and Russian oligarch Boris Berezovsky are locked in a $6 billion legal battle in London's Commercial Court, with Berezovsky accusing his former protege of intimidating him in 2000 into selling shares in oil company Sibneft at a fraction of their value. REUTERS/Andrew Winning (BRITAIN - Tags: BUSINESS ENERGY)
أبراموفيتش خاضع لعقوبات أوروبية ومقرب من الكرملين (رويترز)

وأوضح زيلينسكي أنه قال -في الرسالة- إن روسيا "تحاربنا على أرضنا"، مضيفا أن أوكرانيا لن تغادر أرضها ولن تمنح موسكو النصر، وأنه كرر طلبه لقاء بوتين وجها لوجه.

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وتأتي محادثات لندن في وقت تسعى فيه كييف إلى دفع حلفائها الغربيين لزيادة الضغط على موسكو، ومواصلة دعمها عسكريا وسياسيا، مع تعثر الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب.

ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي الملك تشارلز الثالث اليوم الاثنين، وفق ما أعلنه الرئيس الأوكراني في منشور على منصة "إكس".

المصدر: وكالات

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