دويّ انفجارات في العاصمة اللبنانية بيروت

أكد مراسل الجزيرة -فجر اليوم الاثنين- دويّ أصوات انفجارات في العاصمة اللبنانية بيروت، دون أن يتضح موقعها أو أسبابها حتى الآن، تزامنا مع شن غارات إسرائيلية على إيران.

وتزامنا مع دويّ الانفجارات في بيروت، أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو استهدف مواقع عسكرية تابعة للنظام الإيراني غربي إيران ووسطها، دون إشارة إلى تنفيذ ضربات في العاصمة اللبنانية.

يأتي هذا بعد أن شنت إيران هجمات على إسرائيل -مساء أمس الأحد- ردا على غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد أن حذرت طهران من استهداف بيروت، معتبرة أن ذلك يُعدّ خرقا لوقف إطلاق النار الذي يضمن عدم استمرار الغارات الإسرائيلية في لبنان.

وبعد القصف، قال قائد مقر خاتم الأنبياء -وهو غرفة العمليات المركزية للقوات المسلحة الإيرانية- علي عبد الله علي آبادي إنه "يجب على الجيش الصهيوني وقف هجماته على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية".

وكان رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير قد شدد على أن تل أبيب ستوجه ضربة قوية إلى "العدو" فور منحها الضوء الأخضر.