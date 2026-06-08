عاجل.. ترمب: 5 دول طالبتني بالضغط على نتنياهو

القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر: ترمب أمر نتنياهو في اتصالهما بوقف الهجوم على إيران بينما كانت المقاتلات مستعدة.

ترمب للقناة 12 الإسرائيلية: حذرت نتنياهو بأنه إذا حول التصعيد إلى حرب سيبقى وحيدا أمام إيران.

ترمب للقناة 12 الإسرائيلية: طلبت من نتنياهو أمس ليلا عدم الرد على الهجمات الإيرانية.

ترمب للقناة 12 الإسرائيلية: حاولت تقليص حجم الرد الإسرائيلي على إيران و5 دول طالبتني بالضغط على نتنياهو.

ترمب للقناة 12 الإسرائيلية: أعتقد أن إيران معنية بالتوقيع على اتفاق.

التفاصيل بعد قليل..