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عاجل.. ترمب: 5 دول طالبتني بالضغط على نتنياهو
Published On 8/6/2026
القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر: ترمب أمر نتنياهو في اتصالهما بوقف الهجوم على إيران بينما كانت المقاتلات مستعدة.
ترمب للقناة 12 الإسرائيلية: حذرت نتنياهو بأنه إذا حول التصعيد إلى حرب سيبقى وحيدا أمام إيران.
ترمب للقناة 12 الإسرائيلية: طلبت من نتنياهو أمس ليلا عدم الرد على الهجمات الإيرانية.
ترمب للقناة 12 الإسرائيلية: حاولت تقليص حجم الرد الإسرائيلي على إيران و5 دول طالبتني بالضغط على نتنياهو.
ترمب للقناة 12 الإسرائيلية: أعتقد أن إيران معنية بالتوقيع على اتفاق.
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة