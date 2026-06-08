قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الاثنين، إنه حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصالهما، من أنه "سيبقى وحيدا أمام إيران"، إذا تسبب بتحويل التصعيد الأخير إلى حرب، مشيرا إلى أن 5 دول طالبته بالضغط على نتنياهو، وفق القناة 12 الإسرائيلية.

وأوضح ترمب للقناة 12 أنه طلب من نتنياهو عدم الرد على الهجمات الإيرانية مساء أمس الأحد، لافتا إلى أنه حاول تقليص حجم الرد الإسرائيلي على إيران.

وبشأن مسار المفاوضات المتواصل منذ شهرين، قال الرئيس الأمريكي "أعتقد أن إيران معنية بالتوقيع على اتفاق".

وكان ترمب قد أصرّ على أن نتنياهو سيضطر في نهاية المطاف إلى قبول أي اتفاق يجري التفاوض عليه بين واشنطن وطهران، لأنه (ترمب) هو من "يتخذ القرارات"، وفق صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، مضيفا "لن يكون أمامه أي خيار. أنا من يقرر. أنا من يقرر كل شيء. هو ليس من يقرر".

واليوم، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر إسرائيلي قوله إن ترمب ونتنياهو تحدثا هاتفيا للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة، في حين نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله: إن "ترمب طلب وإسرائيل وافقت على وقف الهجمات على إيران".