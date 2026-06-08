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عاجل | المتحدث العسكري باسم أنصار الله: أطلقنا دفعة صواريخ على أهداف حساسة في منطقة يافا المحتلة وحققت أهدافها
Published On 8/6/2026|
آخر تحديث: 09:15 (توقيت مكة)
المتحدث العسكري باسم أنصار الله (الحوثيين) يحيى سريع:
- أطلقنا دفعة صواريخ على أهداف حساسة في منطقة يافا المحتلة وحققت أهدافها
- نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر ونعتبر تحركاته هدفا لقواتنا
- سنواجه التصعيد بالتصعيد وعملياتنا ستكون متصاعدة بما يواكب الأحداث والاشتراك مع محور المقاومة
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة