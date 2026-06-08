عاجل,
أخبار

عاجل | المتحدث العسكري باسم أنصار الله: أطلقنا دفعة صواريخ على أهداف حساسة في منطقة يافا المحتلة وحققت أهدافها

حفظ

ترامب ومادورو
Published On 8/6/2026
|
آخر تحديث: 09:15 (توقيت مكة)

المتحدث العسكري باسم أنصار الله (الحوثيين) يحيى سريع:

  • أطلقنا دفعة صواريخ على أهداف حساسة في منطقة يافا المحتلة وحققت أهدافها
  • نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر ونعتبر تحركاته هدفا لقواتنا
  • سنواجه التصعيد بالتصعيد وعملياتنا ستكون متصاعدة بما يواكب الأحداث والاشتراك مع محور المقاومة

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

إعلان