إسرائيل تشن هجمات على مناطق في إيران

قال الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، إنه استهدف مواقع عسكرية غربي ووسط إيران، بينما تحدث التلفزيون الإيراني عن انفجارات في مدن عدة بالبلاد.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بسماع دوي انفجارين قويين على الأقل في العاصمة طهران.

كما ذكر التلفزيون الرسمي أن انفجارات عدة سُمع دويها في طهران وتبريز وأصفهان.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو استهدف مواقع عسكرية تابعة للنظام الإيراني غربي ووسط إيراني.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الغارات الجوية استهدفت مطار مهر آباد في طهران ومستودعا لتخزين الطائرات المسيّرة الانقضاضية، موضحة أن سلاح الجو شن غاراته على إيران من خارج المجال الجوي الإيراني.

وبأعقاب الضربات، أغلقت إيران المجال الجوي لمطار الإمام الخميني الدولي في طهران، وفق وكالة أسوشيتد برس.

كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب تستعد لهجوم صاروخي فوري من إيران.

تعليق إيراني

وفي أول تعليق إيراني على الضربات الإسرائيلية، قالت وكالة الأنباء الإيرانية نقلا عن الحرس الثوري إن "العدو الصهيوني شن هجوما على أهداف داخل أراضينا باستخدام صواريخ باليستية".

وكانت طهران حذرت من توجيهها ردا ساحقا ضد أهداف إسرائيلية إذا أقدمت تل أبيب على تصعيد عسكري ضدها، وذلك عقب رشقات صاروخية وجهتها القوات الإيرانية -أمس الأحد- نحو أهداف عسكرية شمال إسرائيل، ردا على غارات إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني محسن رضائي إن إطلاق إيران للصواريخ باتجاه إسرائيل كان "رسالة تحذيرية لوقف أعمالها العدائية" في لبنان، محذرا من أن أي "عمل عدائي جديد سيُواجه بردّ أكثر قوة وأكبر تكلفة".