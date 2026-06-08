إسرائيل تشن هجمات على مناطق في إيران

قال الجيش الإسرائيلي -فجر اليوم الاثنين- إنه استهدف مواقع عسكرية غربي إيران ووسطها، بينما تحدث التلفزيون الإيراني عن انفجارات في مدن عدة بالبلاد.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بسماع دويّ انفجارين قويين على الأقل في العاصمة طهران.

كما ذكر التلفزيون الرسمي أن انفجارات عدة سُمع دويها في طهران وتبريز وأصفهان.

ومن جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو استهدف مواقع عسكرية تابعة للنظام الإيراني غربي إيران ووسطها.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الغارات الجوية استهدفت مطار مهر آباد في طهران ومستودعا لتخزين الطائرات المسيّرة الانقضاضية، موضحة أن سلاح الجو شن غاراته على إيران من خارج المجال الجوي الإيراني.

وأوضح موقع "والا" أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف أكثر من 10 مواقع، بما في ذلك أنظمة دفاع جوي وصواريخ باليستية.

كما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن البحرية الإسرائيلية شاركت في الهجوم على إيران.

وفي أعقاب الضربات، أغلقت إيران المجال الجوي لمطار الإمام الخميني الدولي في طهران، وفق وكالة أسوشيتد برس.

وفي الجانب الأمريكي، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي تأكيده أن القصف الإسرائيلي لإيران كان محدودا نسبيا، وذلك بعد أن طلب الرئيس دونالد ترمب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم الرد على الضربات الإسرائيلية خلال اتصال هاتفي مساء أمس.

استعداد إسرائيلي

كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب تستعد لهجوم صاروخي فوري من إيران.

وجددت الجبهة الداخلية الإسرائيلية فرض قيود الطوارىء، معلنة أن المدارس والمؤسسات التعليمية ستظل مغلقة.

كما دعت الجبهة الداخلية الإسرائيلية كل الإسرائيليين إلى البقاء قرب الملاجىء وعدم التجمع.

تعليق إيراني

وفي أول تعليق إيراني على الضربات الإسرائيلية، قالت وكالة الأنباء الإيرانية -نقلا عن الحرس الثوري- إن "العدو الصهيوني شن هجوما على أهداف داخل أراضينا باستخدام صواريخ باليستية".

إعلان

وكانت طهران حذرت من توجيهها ردا ساحقا ضد أهداف إسرائيلية إذا أقدمت تل أبيب على تصعيد عسكري ضدها، وذلك عقب رشقات صاروخية وجهتها القوات الإيرانية -أمس الأحد- نحو أهداف عسكرية شمال إسرائيل، ردا على غارات إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني محسن رضائي إن إطلاق إيران للصواريخ باتجاه إسرائيل كان "رسالة تحذيرية لوقف أعمالها العدائية" في لبنان، محذرا من أن أي "عمل عدائي جديد سيُواجَه بردّ أكثر قوة وأكبر تكلفة".