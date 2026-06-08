قطر تبحث مع السعودية وإيران تطورات المنطقة وجهود خفض التصعيد

تلقى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اتصالين هاتفيين من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم الاثنين أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن استعرض مع الأمير فيصل بن فرحان علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وناقش جهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

كذلك تناول الاتصال تنسيق الجهود لدعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري عن ضرورة تجاوب الأطراف كافة مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد.

وفي بيان آخر، ذكرت وزارة الخارجية القطرية أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن استعرض خلال الاتصال مع عراقجي جهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وآخر التطورات في لبنان.

وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال الاتصال، دعم دولة قطر لجميع المساعي الرامية إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى اتفاق شامل يُسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، ويحقق السلام المستدام في المنطقة.