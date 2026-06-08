عاجل | الخارجية القطرية: رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني

تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وذكرت وزارة الخارحية القطرية في بيان اليوم الاثنين أنه جرى خلال الاتصال استعراض جهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وآخر التطورات في لبنان.

وأكد رئيس الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال الاتصال، دعم دولة قطر لجميع المساعي الرامية إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى اتفاق شامل يُسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، ويحقق السلام المستدام في المنطقة.