طهران تهدد برد "ساحق" على أي "مغامرة" إسرائيلية

حذرت طهران من توجيهها ردا ساحقا ضد أهداف إسرائيلية إذا أقدمت تل أبيب على تصعيد عسكري ضدها، وذلك عقب رشقات صاروخية وجهتها القوات الإيرانية -أمس الأحد- نحو أهداف عسكرية شمال إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية -في بيان لها- إن "أي مغامرة" ضد لبنان أو الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستُواجَه برد ساحق وشامل من القوات المسلحة الإيرانية في أي نقطة تراها مناسبة.

ويأتي تحذير طهران بعد إطلاق ثلاث دفعات من الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل، وفق ما ذكرته وسائل إعلام عبرية. وذلك في أول ضربة منذ بدء سريان الهدنة في 8 أبريل/نيسان الماضي.

وأوضحت الخارجية الإيرانية أن التحرك العسكري لقواتها المسلحة يتوافق مع الحق في الدفاع المشروع وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ردا على الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار من قِبل إسرائيل، واعتداءاتها المتواترة ضد لبنان وإيران بتواطؤ مع الجيش الأمريكي.

وأشارت الخارجية الإيرانية إلى الهجمات التي وقعت خلال الأسبوعين الماضيين على سفن وأهداف إيرانية في المناطق الجنوبية من البلاد، وكذلك "القرصنة البحرية ضد الشعب الإيراني"، بحسب ما ورد في البيان.

وذكرت أن لبنان يُعدّ جزءا لا يتجزأ من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع الولايات المتحدة، محملة واشنطن تبعات الانتهاكات الإسرائيلية وأي تصعيد في المنطقة.

"رسالة تحذيرية"

وتصاعد التوتر عقب الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت التي أثارت ردود فعل إيرانية غاضبة، أعقبها إعلان طهران استهداف قاعدة رامات ديفيد الجوية الإسرائيلية بصواريخ باليستية.

وقال المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني محسن رضائي إن إطلاق إيران للصواريخ باتجاه إسرائيل كان "رسالة تحذيرية لوقف أعمالها العدائية" في لبنان، محذرا من أن أي "عمل عدائي جديد سيُواجه بردّ أكثر قوة وأكبر تكلفة".

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موازاة مع ذلك واستنادا إلى تقييمات أمنية، أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية -مساء الأحد- إغلاق المجال الجوي الغربي للبلاد حتى إشعار آخر، وطلبت من المواطنين تجنب السفر إلى المطارات ومتابعة التقارير الإعلامية.

تهديدات إسرائيلية

وتحدثت القناة 12 العبرية عن إطلاق إيران ثلاث دفعات من الصواريخ باتجاه إسرائيل، من بينها دفعة شملت أربعة صواريخ.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى ورود أنباء عن "أضرار" في مدينة طبريا، فيما أوقفت السلطات حركة الطيران في مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب.

وفي السياق، أفادت هيئة البث العبرية بإلغاء الدراسة في جميع أنحاء إسرائيل، ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين أن تل أبيب "ستردّ على الهجوم الإيراني"، بينما قال مسؤول إسرائيلي آخر -لوكالة رويترز- إن إسرائيل ستردّ على أي هجمات على أراضيها من إيران، وستعتبر ذلك "فرصة لتجديد حملتها" العسكرية.