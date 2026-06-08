شلل ملاحي يضرب أجواء العراق وسوريا وإيران عقب التصعيد

أظهرت إشعارات ملاحية صدرت في الساعات الماضية فرض قيود واسعة على حركة الطيران فوق سوريا والعراق، مع بعض الاستثناءات المحددة.

وفي العراق، نص الإشعار الملاحي على إغلاق الأجواء الخاضعة لإدارة بغداد بالكامل لأسباب تشغيلية، وذلك من مساء 7 يونيو/حزيران حتى مساء 10 يونيو/حزيران. كما أعلنت سلطة الطيران المدني إغلاق الأجواء العراقية لمدة 72 ساعة.

أما في سوريا، فقد أظهر الإشعار وجود إغلاق واسع للأجواء التي تديرها دمشق، من مساء 7 يونيو/حزيران حتى صباح 8 يونيو/حزيران، مع استثناء رحلات مطار حلب التي يسمح لها بالحركة عبر مسارات جوية محددة، إلى جانب بعض رحلات العبور المحددة والرحلات العسكرية المتجهة إلى مطار اللاذقية.

وفي السياق ذاته، أعلنت هيئة الطيران المدني السوري عن إغلاق مؤقت للممرات الجوية الجنوبية، مع تعليق العمليات التشغيلية في مطار دمشق الدولي لمدة اثنتي عشرة ساعة.

كما نقلت وكالة مهر الإيرانية عن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني إعلان إغلاق المجال الجوي في المنطقة الغربية من البلاد حتى إشعار آخر.

في المقابل، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عدم صدور قرار بإغلاق المجال الجوي حتى الآن، مشيرة إلى أن وزارة النقل تجري تقييماً للوضع.

وتأتي هذه الإغلاقات في ظل التصعيد الأخير في المنطقة، بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة رامات ديفيد الجوية، رداً على ما وصفه بـ"جرائم الكيان الصهيوني في لبنان والضاحية".

كما نقلت القناة 14 الإسرائيلية خبر إطلاق 11 صاروخاً من إيران باتجاه شمال إسرائيل، مشيرة إلى اعتراض بعضها من دون تسجيل إصابات.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، تنفيذ سلاح الجو هجوماً على مكونات داخل المجمع البتروكيميائي في مدينة ماهشهر جنوب غرب إيران، عقب دقائق من رصد واعتراض موجة الصواريخ الإيرانية.