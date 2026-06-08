شاهد: أولمرت ينسحب من مقابلة مع الجزيرة مباشر وأحمد طه يكشف كواليس ما حدث

شهدت شاشة "الجزيرة مباشر" مواجهة إعلامية ساخنة وسجالا حادا على الهواء مباشرة، انتهى بقطع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت الاتصال فجأة وانسحابه من المقابلة.

وجاء هذا الموقف المفاجئ إثر مواجهة علنية من مذيع الجزيرة مباشر أحمد طه بشأن السردية الإسرائيلية التي تُرجع أزمات المنطقة إلى أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ليغادر أولمرت اللقاء متذرعا بارتباطه بموعد آخر، وسط تأكيد القناة تفاصيل الوقت المتفق عليه سلفا.

شرارة السجال

وبدأ التوتر المباشر عندما كان أولمرت يتحدث عن الوضع في الجبهة الشمالية بين إسرائيل ولبنان، وفور انتهاء أولمرت من فكرته، قاطعه المذيع أحمد طه مواجها إياه بالقول: "هي نفس فكرة.. أنت تتحدث الآن بنفس فكرة أن كل إشكاليات العالم بدأت في السابع من أكتوبر..".

ولم يكمل المذيع تعقيبه حتى سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إلى إنهاء المشاركة وقطع الحديث قائلا: "أعتذر.. أشكركم على هذه المقابلة".

وحاول المذيع أحمد طه استيضاح أسباب هذا الموقف المفاجئ والانسحاب السريع، فوجه حديثه لضيفه قائلا: "لماذا لا تريد أن تُكمل؟ أنت أعطيتنا وقتا أكثر من ذلك.. سيد أولمرت؟"، ليرد الأخير: "أنا آسف". وعاود المذيع طرح السؤال بصيغة مباشرة: "لماذا لا تريد أن تُكمل هذه المقابلة؟".

ورد أولمرت حاسما حول سبب مغادرته المنبر بالقول: "أخبرتكم سابقا أنه لدي مقابلة أخرى عند الساعة العاشرة والنصف، شكرا جزيلا"، ليقطع الاتصال تماما بعد هذه الكلمات.

وعقب انقطاع الاتصال المرئي، قدم المذيع أحمد طه توضيحا فوريا للمشاهدين حول كواليس الاتفاق والوقت المحدد للقاء، موضحا أن أولمرت قطع الاتصال بينه وبين القناة متذرعا بالمقابلة الأخرى.

وعقّب طه قائلا:

"لا أعلم بهذه المعلومة، لكن إيهود أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، والذي قطع الاتصال بيننا وبينه.. قال إنه لديه مقابلة أخرى، لكن الحقيقة كان الوقت الذي اتفقنا عليه هو أكثر من ذلك، ربما يصل إلى عشرين دقيقة، وكان يجب أن ينتهي بعد حوالي أكثر من خمس دقائق من الآن.. على أية حال أشكره على وقته". بواسطة مذيع الجزيرة مباشر أحمد طه

وتشن إسرائيل منذ 2 مارس/آذار الماضي عدوانا موسعا على لبنان، خلف 3556 قتيلا و10 آلاف و870 جريحا حتى يوم الجمعة الماضي، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق معطيات رسمية.

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وتحتل إسرائيل مناطق بجنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، بينما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات.

وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة في غزة، في أحدث بياناتها، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 72 ألفا و980 شهيدا، في حين أدت الخروقات الإسرائيلية منذ توقيع اتفاق الهدنة في أكتوبر/تشرين الأول 2025 إلى استشهاد 961 فلسطينيا وإصابة 3020 حتى الآن.