ساعة بساعة.. كيف تدحرجت جولة التصعيد بين طهران وتل أبيب؟

شهدت المنطقة جولة تصعيد مكثفة ومباشرة بين تل أبيب وطهران، تدحرجت سريعا نحو مواجهة واسعة شملت ضربات متبادلة في العمق ودخول أطراف إقليمية على الخط، وسط ضغوط أمريكية لاحتواء الموقف ومنع تقويض مسار المفاوضات النهائية.

ولخص الصحفي محمد رمال، في تقرير أعده للجزيرة، التسلسل الزمني الدقيق لهذا التصعيد العسكري بناء على المعطيات الميدانية والسياسية.

7 يونيو/حزيران 2026 (خلال النهار): إطلاق صواريخ نحو بلدات الشمال الإسرائيلي (الجليل)، ومحاولة إسرائيل فرض قواعد اشتباك جديدة هناك، تزامنا مع توعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالرد. 7 يونيو/حزيران 2026 (الساعة 17): تحول التحذيرات الإسرائيلية إلى أفعال، حيث شنت المقاتلات غارة عنيفة استهدفت بناية في الضاحية الجنوبية لبيروت لتصبح "الضاحية تحت النار"، وجاءت هذه الضربة رغم طلب سابق من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لنتنياهو بالتوقف عن ضرب بيروت. 7 يونيو/حزيران 2026 (مساء): طهران تلوح بمعادلة جديدة بعد تجاوز إسرائيل لكل الخطوط الحمر، ونشر أحد المقربين من دوائر القرار الإيرانية عبارة مقتضبة تدعو لترقب سماء الأراضي المحتلة في الليلة نفسها. 7 يونيو/حزيران 2026 (الساعة 22 – ليلا): طهران تنقل المواجهة إلى مستوى جديد وتطلق موجات من الصواريخ الباليستية باتجاه إسرائيل مستهدفة قواعد جوية ومواقع عسكرية في الشمال، في أول رد مباشر من هذا النوع منذ أشهر، مما أدى إلى دوي صفارات الإنذار. 7 يونيو/حزيران 2026 (ليلا – بالتزامن مع القصف): ممارسة ترمب ضغوطا مكثفة لاحتواء الموقف ومنع رد إسرائيلي فوري حفاظا على المسار التفاوضي مع إيران، في حين تمسك نتنياهو بموقفه مطالبا بالرد. 8 يونيو/حزيران 2026 (فجرا): إسرائيل تنقل المواجهة إلى داخل إيران، حيث بدأت المقاتلات الإسرائيلية بضرب أهداف في العمق الإيراني استهدفت منظومات للدفاع الجوي والرادارات ومواقع عسكرية مرتبطة بالطائرات المسيّرة، قبل أن تمتد الضربات إلى منشآت نفطية حساسة. 8 يونيو/حزيران 2026 (صباحا): دخول جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن على خط المواجهة معلنين استئناف عملياتهم ضد إسرائيل، وأطلقوا صاروخا باليستيا بالتزامن مع إعلانهم إعادة فرض حصار بحري على السفن المتجهة إلى إسرائيل، وسط إشارات إلى رد إيراني مجددا. 8 يونيو/حزيران 2026 (مع انتهاء موجة الضربات المتبادلة): تبلورت مواقف الأطراف المعنية على النحو التالي:

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