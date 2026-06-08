زلزال بقوة 7.8 درجات يضرب الفلبين وتحذير من موجات تسونامي

ضرب زلزال بقوة 7.8 درجات الساحل الجنوبي للفلبين، وفق ما أفادت به هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اليوم الاثنين، فيما أصدر مركز إنذار إقليمي تحذيرا من موجات تسونامي.

وقالت الهيئة الأمريكية إن الزلزال ضرب على عمق 35 كيلومترا قبالة جزيرة مينداناو.

وأفاد مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ -في بيان- بأنه من المحتمل حدوث موجات تسونامي "خلال الساعات الثلاث المقبلة"، على طول سواحل الفلبين وإندونيسيا وبالاو وتايوان وبابوا غينيا الجديدة.

وبحسب مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ، فإنه من المحتمل أن تصل الأمواج إلى ارتفاع يتراوح بين متر وثلاثة أمتار فوق مستوى المد والجزر على سواحل الفلبين، ومن 0.3 إلى متر على سواحل إندونيسيا وماليزيا.

كما أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا من تسونامي على ساحلها المطل على المحيط الهادئ، من جزر أوكيناوا الشمالية إلى شرق طوكيو.

وقالت الوكالة "يجب على من هم في البحر الخروج من المياه فورا والابتعاد عن الشاطئ. ستبقى التيارات قوية، لذلك يرجى عدم دخول البحر أو الاقتراب منه حتى يُرفع التحذير".

وتتعرض الفلبين -وهي إحدى أكثر دول العالم عرضة للكوارث- في كثير من الأحيان للزلازل والثورانات البركانية بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهو قوس من الصدوع الزلزالية حول المحيط، كما يتعرض الأرخبيل لحوالي 20 إعصارا وعاصفة استوائية كل عام.