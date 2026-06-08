خروقات مستمرة.. استشهاد 9 فلسطينيين خلال 24 ساعة في غزة

استُشهد فلسطينيان وأصيب 5 آخرون، اليوم الاثنين، في هجمات إسرائيلية متفرقة على مناطق في شمال قطاع غزة وجنوبه، وذلك مع الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وأفاد مصدر طبي بوصول جثماني فلسطينيين إلى مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي القطاع، إثر استشهادهما في غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية في منطقة العطار بالمواصي غربي المدينة.

وذكر شهود عيان أن المسيّرة أطلقت صاروخين على الأقل باتجاه فلسطينيين كانا يجلسان أمام خيمتهما، مما أدى إلى استشهادهما على الفور.

وفي خان يونس أيضا، أصيب 4 فلسطينيين بقصف استهدف سيارة مدنية كانت متوقفة بمحيط مدينة حمد السكنية، في حين قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شرق المدينة ووسطها، تزامنا مع إطلاق قنابل إنارة ودخانية.

وفي شمال القطاع، أصيب شاب بجروح متوسطة إثر إطلاق نار إسرائيلي على دوار بيت لاهيا، كما أصيب عدد من المواطنين إثر استهداف من طائرات استطلاع على طريق صلاح الدين في دير البلح وسط القطاع.

في غضون ذلك، أفادت مصادر محلية بسقوط عدد من قذائف المدفعية الإسرائيلية في محيط مخيم حلاوة الذي يؤوي نازحين في بلدة جباليا، دون أن تسفر عن ضحايا أو إصابات.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان، استشهاد 9 فلسطينيين خلال الساعات الـ24 الماضية، مما يرفع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 72 ألفا و980 شهيدا.

وأوضحت الوزارة أن الخروقات الإسرائيلية منذ توقيع اتفاق الهدنة أدت إلى استشهاد 961 فلسطينيا وإصابة 3020 حتى الآن.

يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار جرى التوصل إليه بعد عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية، التي خلّفت إلى جانب الضحايا دمارا هائلا طال 90% من البنية التحتية المدنية في قطاع غزة، بتكلفة إعمار قدّرت الأمم المتحدة قيمتها بنحو 70 مليار دولار.