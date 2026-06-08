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حرب إيران بالصور.. 100 يوم من القتال والتفاوض

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TEHRAN, IRAN - MARCH 2: A plume of smoke rises after an explosion on March 2, 2026 in Tehran, Iran. Iran's Supreme Leader, Ayatollah Ali Khamenei, was confirmed killed after the United States and Israel launched a joint attack on Iran on February 28. Iran retaliated by firing waves of missiles and drones at Israel, and targeting U.S. allies in the region. (Photo by Majid Saeedi/Getty Images)
سحب الدخان تتصاعد عقب انفجار بطهران في 2 مارس 2026 (غيتي إيميجز)
أنس زكي
Published On 8/6/2026
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آخر تحديث: 15:35 (توقيت مكة)

في صباح السبت 28 فبراير/شباط 2026، انهار المسار الدبلوماسي لتشتعل حرب كبرى وضعت الولايات المتحدة وإسرائيل في صدام مسلح مباشر ومتبادل مع إيران وجبهات إسنادها الإقليمية.

بالصور، نعيد قراءة المشهد عبر محطاته الفارقة؛ لنسرد بالكلمة والصورة كيف تحول الإقليم إلى ساحة لتبادل الضربات الصاروخية والجوية التي طالت مدناً وقواعد عسكرية ومنشآت إستراتيجية لدى كافة الأطراف، مسفرة عن صراع معقد امتدت ارتداداته من جبهات القتال الساخنة لتؤثر على معظم دول العالم.

ولنبدأ القصة من يوم الجمعة 7 فبراير/شباط، فبعد أسابيع من الشد والجذب، ورغم الحشد العسكري الأمريكي بدا أن الخيار السلمي قد تغلب ولو مؤقتا، حيث انعقدت جولة مباحثات إيرانية أمريكية في العاصمة العمانية مسقط.

 

المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف (وسط)، إلى جانب جاريد كوشنر ووزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي خلال اجتماع في مسقط.
وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي وعن يمينه المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف (وسط)، وجاريد كوشنر في مسقط (الفرنسية)

الضربة الأولى

في وسط هذه الأجواء من التفاؤل بشأن مستقبل التفاوض حدث ما لم يكن متوقعا، ففي الساعات الأولى من 28 فبراير/شباط بدأت الضربات الأمريكية والإسرائيلية على عشرات الأهداف داخل إيران، لتدخل المنطقة أخطر مواجهة مباشرة منذ عقود.

المثير أن الحرب السابقة على إيران شهدت بداية مشابهة، حيث استؤنفت المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في أبريل/نيسان 2025، وجرت بالفعل خمس جولات من المفاوضات، قبل أن تشعل إسرائيل في 13 يونيو/حزيران حرب الـ12 يوماً ضد إيران والتي انضمت لها الولايات المتحدة في أيامها الثلاث الأخيرة مستخدمة القاذفات الثقيلة لضرب مواقع عسكرية ومنشآت نووية إيرانية.

TEHRAN, IRAN - 2026/04/07: An information and communication technology building at Sharif University of Technology was damaged by a U.S.- Israeli airstrike in western Tehran. (Photo by Sobhan Farajvan/Pacific Press/LightRocket via Getty Images)
الغارات الأمريكية الإسرائيلية لم تقتصر على الأهداف العسكرية وإنما شملت جامعات ومعاهد للتكنولوجيا (غيتي إيميجز)

سقوط قادة الصف الأول

بعد ساعات من الغارات الأمريكية الإسرائيلية خرجت أخبار تتحدث عن استهداف المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي، وهو ما تأكد في مساء الأحد عبر وسائل الإعلام الرسمية في إيران.

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ثم عاد الإعلام الرسمي الإيراني بعد أسبوع ليعلن عن تولي مجتبى خامنئي منصب المرشد الأعلى خلفا لوالده.

 

An Iranian woman walks past a banner bearing portraits of the late founder of the Islamic Republic, Ayatollah Ruhollah Khomeini (L), former supreme leader Ayatollah Ali Khamenei (C), who was assassinated in February 2026, and current supreme leader Mojtaba Khamenei (R), in Tehran on May 28, 2026. Iran's foreign ministry condemned on May 28, what it called violations by the United States after its strikes on the southern port city of Bandar Abbas and expressed solidarity with Oman after the US president threatened to "blow them up". (Photo by AFP) /
امرأة إيرانية تمر أمام صورة تضم مجتبى خامنئي الذي اختير مرشدا جديدا بعد مقتل والده علي خامنئي (وسط) في أول الغارات الأمريكية الإسرائيلية، وفي اليسار المرشد الأول للجمهورية الإيرانية آية الله خوميني (الفرنسية)

 

جبهة لبنان

لم ينتظر حزب الله اللبناني طويلا، حيث انضم إلى الحرب من يومها الثالث وشن ابتداء من 2 مارس/آذار هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على أهداف إسرائيلية، فيما ردت إسرائيل بقصف عنيف طال الجنوب اللبناني وامتد حتى الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وشهدت جبهة لبنان تطورا لافتا تمثل في استخدام حزب الله لطائرات مسيرة موجهة بالألياف البصرية أظهرت قدرة عالية على تجاوز منظومات الدفاع التقليدية.

An FPV (first person view) drone with fibre optic cable, flies over the border from Lebanon to Israel as it is seen from the Israeli side of the border, May 19, 2026 REUTERS/Ayal Margolin ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL
حزب الله نجح في ضرب أهداف وجنود إسرائيليين بفضل مسيراته المزودة بكابلات من الألياف الضوئية (رويترز)

استهداف مدرسة ميناب

الغارات الأمريكية الإسرائيلية الأولى في هذه الحرب لم تستهدف فقط القيادات السياسية والمواقع العسكرية، حيث طالت أيضا هدفا أثار جدلا كبيرا هو مدرسة ميناب الابتدائية بمحافظة هرمزغان ما أدى إلى سقوط 155 قتيلا معظمهم من الطلاب والطالبات.

طهران وصفت ما حدث بأنه جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، في حين سعى الجيش الأمريكي للتنصل منه مدعيا أن المدرسة تقع داخل قاعدة تابعة للحرس الثوري الإيراني.

صورة لآثار الدمار في المدرسة التي تعرضت للقصف مرتين في غضون 40 دقيقة (وكالة الأناضول)

 

إسقاط طائرات أمريكية

في المقابل، لم ينقضِ اليوم الثالث للحرب إلا وجاء الإعلان عن خسائر أمريكية كبيرة تمثلت في تحطم ثلاث طائرات مقاتلة من طراز إف 15 فوق الكويت، قبل أن تؤكد القيادة المركزية الإيرانية أنها سقطت بـ"نيران صديقة".

سقوط طائرات بالكويت من شاشة الجزيرة
إحدى الطائرات قبيل سقوطها وعلى اليسار أحد الطيارين يقفز بالمظلة (الجزيرة)

المفاعلات تحت النار

بعد أيام من بداية الحرب، قامت القوات الأمريكية والإسرائيلية باستهدافات متكررة للمنشآت النووية الإيرانية خصوصا في نطنز وأصفهان.

وكان من أبرز هذه الضربات ما تعرضت له منشأة نطنز في 21 مارس/آذار من غارات مكثفة باستخدام قنابل خارقة للتحصينات.

 

This handout satellite image courtesy of Vantor shows an overview of the Pickaxe Mountain tunnel complex adjacent to the Natanz Nuclear Facility near Natanz, Isfahan province, in central Iran on March 7, 2026. (Photo by Satellite image Â©2026 Vantor / AFP)
صورة توضح مجمعا مجاورا لمنشأة نطنز النووية (الفرنسية)

صواريخ إيران المضادة

منذ الأيام الأولى للحرب، أظهرت إيران مرارا قدرتها على الرد، وأن الحرب لن تكون عملية عسكرية من طرف واحد، بل تبادلا مباشرا للضربات.

وقالت إيران مرارا إنها استهدفت منشآت عسكرية إسرائيلية، وكذلك ما قالت إنها قواعد في دول الخليج تستخدمها القوات الأمريكية.

لكن اليوم التالي لاستهداف نطنز شهد تصعيدا نوعيا حيث تعرضت مدينة ديمونة جنوبي إسرائيل -التي تحتضن المنشأة النووية الرئيسية- لضربة صاروخية إيرانية خلفت دمارا واسعا.

A drone view shows a damage in a residential neighbourhood, following a night of Iranian missile strikes which injured dozens of Israelis, amid the U.S.-Israel conflict with Iran, in Dimona, southern Israel March 22, 2026. REUTERS/Roei Kastro TPX IMAGES OF THE DAY
جانب من آثار القصف الإيراني الذي طال مدينة ديمونة (رويترز)

 

سقوط طائرات وعملية إنقاذ

تطور مثير شهده يوم 3 أبريل/نيسان حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه تمكن من إسقاط مقاتلة أمريكية فائقة التطور من طراز إف 35 بواسطة منظومة الدفاع الجوي التابعة له.

من جانبها قالت واشنطن إن الطائرة من طراز إف 15 وإنها بدأت عملية بحث مكثفة عن الطيارين شملت عمليات إنزال في مطار مهجور جنوب محافظة أصفهان.

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عملية البحث انتهت بالعثور على الطيارين لكنها كانت مكلفة فيما يبدو، حيث أكدت إيران أنها دمرت طائرتي نقل عسكريتين من طراز سي 130، وكذلك مروحيتين من طراز بلاك هوك.

في المقابل، نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر أن الجيش الأمريكي اضطر لتدمير الطائرتين بعد أن علقتا خلال مهمة إنقاذ الطيار الثاني وذلك لضمان عدم وقوع تقنياتهما في يد القوات الإيرانية.

An image released on April 5, 2026, and obtained from social media appears to show wreckage of an American aircraft and a helicopter rotor in Isfahan, Iran, which forensic imagery analyst William Goodhind said is consistent with a U.S. MC‑130J or HC‑130J, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran. Social Media/via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. VERIFICATION: - Reuters was able to confirm the location from the shape and position of the mountains seen in the images and video, which matched topography mapping and satellite imagery of the area. - Reuters was not able to verify the exact time the photos were taken, but no older versions were found posted online before Sunday (April 5). - Several aircraft were destroyed during the U.S. mission to find the US airman in Iran, the Revolutionary Guards said on Sunday (April 5), according to Iranian media. - The type of aircraft in the debris could not be verified. Still, William Goodhind, a forensic imagery analyst with Contested Ground, told Reuters that the pictures show recognisable features that match those of an MC-130J. According to him, in the wreckage, it also appears to be a part of the main or rear rotor of a helicopter.
جانب من حطام الطائرات الأمريكية المدمرة في محافظة أصفهان (رويترز)

 

القبة الحديدية تحت الضغط

أطلقت إيران مئات الصواريخ باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى استنزاف قدرات الأخيرة في مجال الدفاع الجوي رغم الدعم الأمريكي المتواصل.

ورغم نجاح المنظومة المشهورة بـ"القبة الحديدية" في اعتراض معظم الصواريخ إلا أن العديد منها تمكنت من الإفلات وأصابت مدنا ومنشآت إسرائيلية.

 

صاروخ إسرائيل يؤدي مهمة الاعتراض ضمن منظومة القبة الحديدية (رويترز)

يهرعون إلى الملاجئ

وكما العادة في مثل هذه الحروب، يضطر مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الهروب إلى الملاجئ في ظل دوي صافرات الإنذار الذي تكرر أكثر من سبعة آلاف مرة منذ بداية الحرب وفقا لمصادر إعلامية.

وشهدت هذه الحرب مستوى غير مسبوق من التعتيم داخل إسرائيل على ما لحق بها من خسائر جراء الصواريخ الإيرانية والمسيرات التي أطلقها حزب الله من جنوب لبنان، حيث دعا الجيش الإسرائيليين إلى عدم نشر أي مقاطع فيديو تتعلق بالهجمات.

 

BE'ER SHEVA, ISRAEL - MARCH 29: People take a cover in a bomb shelter in a gas station as siren warning for ballistic missile launched from Iran is activated on March 29, 2026 in Central Israel, Israel. Iran has continued firing waves of drones and missiles at Israel after the United States and Israel launched a joint attack on Iran early on February 28th. (Photo by Amir Levy/Getty Images)
إسرائيليون هرعوا إلى الملاجئ في بئر السبع خوفا من صواريخ إيران وحزب الله (غيتي إيميجز)

 

مضيق هرمز

لطالما هددت إيران بإغلاق مضيق هرمز إذا تعرضت لاعتداء خارجي في إشارة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، وهو ما أصبح أمرا واقعا مع بداية الأسبوع الثاني لهذه الحرب، لتمتد الآثار السلبية للحرب إلى معظم دول العالم خصوصا وأن المضيق تمر عبره نحو خُمس إمدادات الطاقة العالمية سواء من البترول أو الغاز الطبيعي.

وتفاقم الأمر لاحقا عندما أقدمت القوات الأمريكية على فرض حصار يستهدف الموانئ الإيرانية ويمنع وصول السفن إليها أو خروجها منها.

 

In this picture obtained from Iran's ISNA news agency on May 4, 2026, vessels are pictured anchored in the Strait of Hormuz off Bandar Abbas in southern Iran. Iran's Revolutionary Guards on May 4 denied that any commercial ships had crossed the Strait of Hormuz, after the US military earlier said two US-flagged merchant vessels had transited through the vital waterway. (Photo by Amirhossein KHORGOOEI / ISNA / AFP) /
إغلاق مضيق هرمز تسبب في تأثيرات سلبية هائلة على حركة التجارة العالمية (الفرنسية)

 

 

Damage to the Kuwait-flagged Al-Salmi crude oil tanker, following a reported strike, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, March 31, 2026. Kuwait Petroleum Corporation/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. VERIFICATION: Identity of the vessel confirmed as Al Salmi by deck shape, paint and rigging, which matched file imagery Date verified by statement from Kuwait Petroleum Corp on March 31 that the tanker Al Salmi was struck by an alleged Iranian attack at a Dubai port Authorities in Dubai said they had brought the fire under control following a drone attack on the tanker Ship tracking data puts the vessel off the coast of the UAE on March 31 (25.500306, 54.873962) TPX IMAGES OF THE DAY
ناقلة نفط ترفع علم الكويت تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة قرب ميناء دبي في 31 مارس الماضي (رويترز)

استهداف الخليج

مع الأسبوع الثالث للحرب بدأت إيران في استهداف دول الخليج بدعوى انطلاق هجمات أمريكية منها، لكن الاستهداف طال أهدافا مدنية ونفطية واقتصادية في جميع هذه الدول.

وقالت وكالة الأناضول إن الهجمات تجاوزت 6600 هجوم بالصواريخ والمسيرات بحلول اليوم 41 للحرب في 11 أبريل/نيسان الماضي، وذلك استنادا إلى بيانات وإحصاءات رسمية وتصريحات إعلامية.

Kuwaiti officials inspect damage inside a terminal at Kuwait International Airport following a drone and missile attack, in Kuwait City, Kuwait, June 3, 2026. Kuwait News Agency/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY NO RESALES. NO ARCHIVES
مسؤولون يتفقدون الأضرار بمطار الكويت في 3 يونيو/حزيران الجاري بعد تعرضه للقصف (رويترز)

 

 

تنبيه صادر عن وزارة الداخلية الإماراتية يحذر من هجوم إيراني محتمل (الفرنسية)

مئة يوم بلا حسم

في الأسابيع الماضية، وبالتحديد منذ الثامن من أبريل، دخلت الحرب مرحلة هدوء وترقب مع هدن متتالية أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ومباحثات جرت برعاية باكستانية فضلا عن جهود من دول إقليمية في مقدمتها قطر.

وفي مرات عديدة بدا الجانبان قريبين من التوصل إلى اتفاق خصوصا حسب تصريحات ترمب، لكن التوتر سرعان ما يغطي على تصريحاتهما.

This handout photograph taken and released by Pakistan's Ministry of Foreign Affairs on April 11, 2026 shows Pakistan's Foreign Minister Ishaq Dar (2nd R) and Army Chief Syed Asim Munir (2nd L) walking with Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi (centre L) and Irans Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf (centre R) upon their arrival at Nur Khan air base in Rawalpindi, near Islamabad. (Photo by HANDOUT / Pakistan's Ministry of Foreign Affairs / AFP) / -----EDITORS NOTE --- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Pakistan's Ministry of Foreign Affairs " - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار (الثاني من اليمين) ورئيس أركان الجيش سيد عاصم منير (الثاني من اليسار) يسيران مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (في الوسط من اليسار) ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف (في الوسط من اليمين) لدى وصولهم إلى قاعدة نور خان الجوية في روالبندي، بالقرب من إسلام آباد (الفرنسية)

ختامها حرب

دخل العالم اليوم المئة للحرب أمس الأحد وهو ينتظر الإعلان عن اتفاق ينهيها، فإذا بإسرائيل تشن غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت وتستهدف مواقع لحزب الله، ما اعتبرته إيران تخطياً لكل الخطوط الحمراء.

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طهران سارعت بتقديم رد عملي عبر إطلاق دفعات من الصواريخ على أهداف إسرائيلية، ثم قالت تل أبيب بدورها إنها استهدفت مواقع عسكرية في غرب ووسط إيران.

 

Iran launches missiles towards Israel, at an unknown location, in this still image taken from a video released June 7, 2026. Pool via WANA (West Asia News Agency)/ via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. IRAN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN IRAN. NO USE BBC PERSIAN. NO USE VOA PERSIAN. NO USE MANOTO. NO USE IRAN INTERNATIONAL. NO USE RADIO FARDA. NO USE ISRAEL. Verification lines: Reuters could not verify the date and location of the footage. No older versions were found posted online before June 7. Iran's State media reported waves of missiles towards Israel. The Israeli military said it had identified missiles launched from Iran on June 7. ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL
صواريخ إيرانية تنطلق باتجاه إسرائيل (رويترز)

 

 

المصدر: الجزيرة + وكالات

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