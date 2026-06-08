قطر والسعودية تبحثان جهود دعم الاستقرار في المنطقة

بحثت المملكة العربية السعودية مع دولة قطر مستجدات الأوضاع في المنطقة، بينما حثت بريطانيا كلا من إيران وإسرائيل على التحلي بضبط النفس.

وقالت السعودية إن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بحث مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مستجدات أوضاع المنطقة، وجهود دعم الاستقرار في اتصال هاتفي.

وقال بيان للخارجية السعودية إن البلدين استعرضا تداعيات المستجدات الأخيرة على المنطقة، وجهودهما الرامية لدعم الأمن والاستقرار.

من جهتها، دعت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر كلا من إيران وإسرائيل إلى ضبط النفس والعمل فورا على خفض التصعيد.

وقالت كوبر إن استئناف الصراع بين الطرفين لا يصب في مصلحة أحد.

وأضافت أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن تستمر لتحقيق سلام يؤدي إلى الاستعادة الكاملة لحركة التجارة العالمية.

وقصفت إيران -مساء الأحد- مناطق في إسرائيل ضمن موجتين من الصواريخ، وسط تهديدات إسرائيلية بردّ واسع على الهجوم الإيراني، مما ينذر بمزيد من التصعيد.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن إيران أطلقت 10 صواريخ باليستية باتجاه إسرائيل، فيما أعلنت قيادة الجبهة الداخلية السماح للإسرائيليين بالخروج من الملاجئ مع التأكيد على ضرورة البقاء بجوارها تحسبا لتجدد القصف الإيراني.

وجاء الهجوم الإيراني المفاجئ عقب ساعات من الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت وأدت إلى سقوط قتيلين و20 جريحا، إذ زعمت تل أبيب أن هدفها كان مركز قيادة وتخطيط تابعا لحزب الله.

وسبق الغارةَ تصاعُد للمواجهات في جنوب لبنان، إذْ أعلن حزب الله تنفيذ 5 هجمات على قوات الاحتلال ومواقعه، في حين قالت إسرائيل إنها اعترضت مقذوفين أُطلقا من الأراضي اللبنانية.