السعودية تنفي تعرض قاعدة الأمير سلطان الجوية لهجوم

نفت السعودية تعرض قاعدة الأمير سلطان الجوية لهجوم، مبينة أن إطلاق الإنذار بمحافظة الخرج فجر الاثنين كان احترازيا إثر إطلاق صاروخ باليستي من اليمن اختفى قرب الحدود.

جاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع السعودية، بعد أن أعلن الدفاع المدني فجرا إطلاق إنذار مبكر في الخرج جنوب شرقي العاصمة الرياض للتحذير من خطر، قبل أن يعلن لاحقا زوال الخطر.

ووفق البيان السعودي، صرح متحدث وزارة الدفاع تركي المالكي، بأن ما يتم تداوله عن تعرض قاعدة الأمير سلطان الجوية للاستهداف غير صحيح.

وأضاف المالكي أن إطلاق صفارات الإنذار كان إجراء احترازيا نتيجة إطلاق صاروخ باليستي من اليمن اختفى بالقرب من الحدود، ولا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة تفاصيل هذا الإطلاق.

وفي بيان لاحق، أوضح المالكي أن نتائج التحقيقات والمراجعة الفنية أظهرت أن إطلاق الصاروخ كان باتجاه دولة إقليمية دون تحديدها.

وأضاف أنه "لأسباب فنية تتعلق بالصاروخ الباليستي، فقد أخفق وانحرف عن مساره، ما أعطى مؤشرات غير دقيقة عن وجهة الاستهداف، حيث سقط في منطقة خالية بالقرب من الحدود السعودية اليمنية".

وفي وقت سابق الاثنين، نفى مصدر عسكري إيراني أنباء تحدثت عن تنفيذ طهران هجوما على قاعدة في الخرج، فيما أعلنت قوات الحرس الثوري استهداف منشآت صناعية في مدينة حيفا شمالي إسرائيل ردا على هجمات تل أبيب على منشآت بتروكيميائية داخل إيران.

من جهتها، قالت جماعة أنصار الله (الحوثيون) إنها استهدفت إسرائيل بـ"دفعة من الصواريخ"، بعدما شن الجيش الإسرائيلي غارات على مواقع إيرانية.

وكانت المواجهة بين إسرائيل وإيران تجددت الأحد للمرة الأولى منذ إعلان الهدنة في الثامن من أبريل/نيسان، فدوت الانفجارات وأُطلقت صفارات الإنذار مجددا في مناطق عدة من البلدين.

وأعلنت كل من إيران وإسرائيل الاثنين وقف الهجمات المتبادلة، لكنهما هددتا بالرد على أي هجوم.