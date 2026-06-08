الحرس الثوري يعلن استهداف المعارضة الكردية الإيرانية بكردستان العراق

أعلن الحرس الثوري الإيراني -فجر اليوم الاثنين- استهداف ما وصفها بـ"مقار مجموعات إرهابية" في السليمانية بإقليم كردستان العراق، وفق ما ذكرته وكالة "إرنا" الإيرانية.

وكتبت الوكالة -في منشور على تلغرام- أن الحرس الثوري "استهدف مقر الزمر الإرهابية المناهضة للجمهورية الإسلامية الإيرانية والمتمركزة في السليمانية بشمال العراق".

ولم تورد الوكالة تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الاستهداف أو حجم الخسائر الناجمة عنه.

وفي السياق، تحدثت وسائل إعلام عن سماع دويّ انفجارات في مدينة السليمانية شمالي العراق، تزامنا مع إعلان الحرس الثوري الإيراني تنفيذ الهجوم.

قواعد خلفية

ويضم إقليم كردستان العراق معسكرات وقواعد خلفية تديرها فصائل كردية إيرانية معارضة، وتصفها طهران بأنها منظمات إرهابية متهمة إياها بخدمة المصالح الأمريكية والإسرائيلية.

ومنذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، استهدفت طهران جماعات كردية إيرانية في المنطقة.

وفي 22 نيسان/أبريل الماضي، أصيب ثلاثة مقاتلين في حزب الحرية الكردستاني الإيراني المعارض -المتمركز في إقليم كردستان- جراء هجوم بالطيران المسيّر، وفق ما أعلنه الحزب محمّلا إيران المسؤولية.

وفي مطلع مارس/آذار الماضي، أشارت تقارير إلى نوايا واشنطن بشأن الاستفادة من المقاتلين الأكراد، خصوصا من جماعات المعارضة الكردية الإيرانية، للضغط على النظام في طهران في حال تصاعد الصراع مع إيران، قبل أن يتم التراجع عن الفكرة لاحقا.

وفي 22 فبراير/شباط الماضي، أعلنت خمس من هذه المجموعات -بينها الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني- تشكيل تحالف سياسي بهدف الإطاحة بالنظام الحاكم في طهران، وضمان ما قالت إنه حق الأكراد في تقرير مصيرهم.

وخلال الحرب، تعرّضت مواقع تابعة للمعارضة الكردية الإيرانية -المتمركزة منذ سنوات في معسكرات وقواعد بشمال العراق- لهجمات إيرانية بمسيّرات وصواريخ.