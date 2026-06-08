الاتحاد الأوروبي يعزز حماية السفن بالبحر الأحمر عقب تهديد الحوثيين

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الاثنين، عن تعزيز أمن الملاحة وحماية السفن في البحر الأحمر إثر التهديدات الأخيرة للحوثيين الذين أعلنوا فرض حظر على السفن الإسرائيلية بشكل كامل، وذلك بعد ساعات من تجدد الضربات المتبادلة بين إيران وإسرائيل.

وقالت كالاس، خلال مؤتمر صحفي في نيقوسيا بقبرص، إن عودة الحرب بين إسرائيل وإيران ستكون مكلفة للمنطقة كلها، مشيرة إلى ضرورة تغليب الحوار والدبلوماسية ووقف العمليات القتالية في الشرق الأوسط.

ودعت إلى إعادة فتح مضيق هرمز، واعتبرت أن استمرار إغلاقه غير مقبول، وتحدثت عن مساع لقيام القوات الفرنسية والبريطانية بالمساهمة في تأمين المرور بمضيق هرمز عندما تسمح الظروف بذلك، مشددة على ضرورة تعزيز آلية دفاع مشترك لدول الاتحاد الأوروبي.

وخلال المؤتمر الصحفي، تحدثت كالاس عن إمكانية مشاركة الاتحاد الأوروبي في وضع حلول للبرنامج النووي الإيراني، لافتة إلى الخبرة التي تمتلكها أوروبا في هذا المجال.

وفي الوقت نفسه، أعلنت المسؤولة الأوروبية فرض عقوبات على أفراد وكيانات إيرانية بسبب ما وصفته بتهديد طهران للملاحة البحرية.

وتحدث مسؤولون أوروبيون في وقت سابق عن تداعيات اقتصادية كبيرة على الدول الأوروبية بسبب الاضطرابات التي يشهدها الشرق الأوسط في ظل إغلاق مضيق هرمز.