إيران تتهم أمريكا بتنسيق الهجمات مع إسرائيل

اتهمت إيران الولايات المتحدة اليوم الاثنين بتنسيق الهجمات مع إسرائيل، وحمّلتها مسؤولية التصعيد العسكري الجاري وتعثر المسار الدبلوماسي، عقب الضربات المتبادلة بين طهران وتل أبيب.

وفي مؤتمر صحفي بطهران، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه لا "أحد يصدق أن الكيان الصهيوني يمكنه التحرك في المنطقة دون تنسيق كامل مع أمريكا".

وأضاف بقائي أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عن أي إجراءات تتخذها إسرائيل ضد إيران، وأنها كانت وراء كل ما يحدث، وهي التي تؤدي إلى تجدد التوتر، وفق تعبيره.

كما قال إن مسؤولية واشنطن في انتهاك وقف إطلاق النار واضحة، مشددا على أن الضربات الصاروخية التي نفذتها بلاده ضد إسرائيل كان في إطار الدفاع عن النفس.

وجاءت تصريحات بقائي بعد ساعات من بدء إيران إطلاق دفعات صاروخية على إسرائيل ردا على قصفها الضاحية الجنوبية لبيروت، الأمر الذي رأت في طهران انتهاكا لوقف إطلاق النار.

وبالتزامن، نشرت الخارجية الإيرانية تغريدة على منصة "إكس" قالت فيها إن القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) "تنسق بشكل كامل، وتتعاون مع النظام الصهيوني في العمليات الهجومية والدفاعية".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في مؤتمره الصحفي إن إنهاء الحرب في لبنان كان جزءا من اتفاق وقف إطلاق النار، مضيفا أن المسار الدبلوماسي يتأثر أيضا عندما يتم انتهاك هذا البند.

وأضاف أن بلاده كانت ملتزمة بوقف إطلاق النار ولكن الطرف الآخر هو من خرقه، مؤكدا أن إيران مستعدة للدفاع عن أمنها ومصالحها.

وتابع أن الدبلوماسية والميدان متزامنان ويؤمنان توفير المصالح العليا للبلاد.

وشنت إسرائيل اليوم سلسلة من الهجمات على ما قالت إنها مواقع عسكرية وصناعية في إيران، وذلك بعد إطلاق القوات الإيرانية دفعات صاروخية استهدفت مناطق واسعة تمتد من النقب جنوبا إلى الجليل شمالا.