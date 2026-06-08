إسرائيل تلغي زيارات المحامين المقررة اليوم للأسرى الفلسطينيين

ألغت السلطات الإسرائيلية زيارات الطواقم القانونية المقررة اليوم الاثنين للأسرى الفلسطينيين في السجون، كما منعت عائلات المعتقلين من حضور جلسات في محكمة "عوفر" العسكرية.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونادي الأسير الفلسطيني.

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وقال البيان إنه جرى إبلاغ المحامين بإلغاء الزيارات التي كانت مقررة اليوم للأسرى، في ظل "الحالة الأمنية الراهنة".

وأضاف أن السلطات الإسرائيلية لن تسمح كذلك لعائلات المعتقلين بحضور جلسات المحاكمة في محكمة "عوفر" العسكرية.

وأوضح أن الجلسات ستقتصر على جلسات تمديد التوقيف وجلسات المعتقلين الإداريين فقط.

ويقبع في سجون إسرائيل نحو 9500 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تجويعا وتعذيبا وإهمالا طبيا، ما أدى إلى مقتل العشرات منهم، وفقا لتقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

وتردت الحالة الأمنية في إسرائيل اليوم بفعل تجدد المواجهة العسكرية بين طهران وتل أبيب وتبادل الهجمات بينهما، إذ كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن استعداد الجيش لاحتمال استمرار القتال مدة طويلة، تزامنا مع إعلان وسائل إعلام إيرانية إطلاق صواريخ من إيران ولبنان باتجاه الأراضي المحتلة.