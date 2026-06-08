إسرائيل تعيد فتح معبرين بغزة بعد إغلاقهما إثر التصعيد مع إيران

أعلنت إسرائيل، اليوم الاثنين، إعادة فتح معبري رفح وكرم أبو سالم لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، بعد أن أغلقتـهما الأحد جراء التصعيد مع إيران، في إطار التحكم الإسرائيلي بدخول المساعدات إلى القطاع.

وأعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية، في بيان عبر منصة إكس، إعادة فتح معبر رفح أمام حركة محدودة للأفراد في كلا الاتجاهين.

وشددت على أن عمليات المعبر ستدار وفقا للآلية المتبعة قبل إغلاقه، ورهنا بطلبات التنسيق المقدمة من مصر ومنظمة الصحة العالمية.

وذكرت كذلك أنه بناء على تقييم الوضع العملياتي ورفع القيود الأمنية في إسرائيل، تقرر إعادة فتح معبر كرم أبو سالم اعتبارا من غد الثلاثاء لدخول المساعدات الإنسانية تدريجيا إلى قطاع غزة.

والأحد، أعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية إغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، قائلة إن الإجراء يأتي ضمن عدد من الإجراءات الأمنية الضرورية عقب الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل.

وزعمت أن "إغلاق المعابر لن يؤثر على الوضع الإنساني في قطاع غزة. فالكميات الكبيرة من المواد الغذائية التي دخلت القطاع منذ بدء وقف إطلاق النار تفوق بكثير الاحتياجات الغذائية للسكان"، بحسب وصفها.

ونص اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول 2025، على إعادة فتح معبر رفح أمام حركة الأفراد من غزة وإليها، بالتنسيق مع مصر، وبموافقة أمنية إسرائيلية، وتحت إشراف بعثة أوروبية، على أن تُحدد آلية العودة إلى القطاع بالتفاهم بين إسرائيل ومصر.

كما نص على زيادة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، والسماح بحرية انتقالها بين شمال القطاع وجنوبه، على أن يدخل نحو 600 شاحنة يوميا تشمل الغذاء والمعدات الطبية ومستلزمات الإيواء والوقود وغاز الطهي ومعدات إصلاح البنية التحتية، مثل خطوط المياه والصرف الصحي والمخابز.

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ويشكل معبر كرم أبو سالم أحد المسارات الأساسية لدخول الشاحنات بعد خضوعها للتفتيش الإسرائيلي.

أداة ضغط

لكنّ إسرائيل حولت معبري رفح وكرم أبو سالم إلى أداة ضغط خلال الشهور الماضية.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في مايو/أيار الماضي إن البنية الإنسانية التي تبقي الحياة ممكنة في غزة لا تزال مهددة بعد أكثر من 6 أشهر على وقف إطلاق النار، واتهمت السلطات الإسرائيلية بتقويض خطوط الإمداد الإنسانية.

وذكرت أنه مع بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، أغلقت السلطات الإسرائيلية جميع المعابر المؤدية إلى غزة.

وانخفض عدد الشاحنات الداخلة في الأسابيع التالية من متوسط أسبوعي قدره 4200 شاحنة إلى 590 شاحنة فقط، وفقا لأرقام التنسيق العسكري الأمريكي التي نشرتها صحيفة هآرتس .

وأُعيد فتح معبر كرم أبو سالم جزئيا في 3 مارس/آذار، بعد ضغوط أمريكية.

وفي الأيام الأحد عشر الأولى من شهر مايو/أيار، سُمح لنصف شاحنات المساعدات القادمة من مصر فقط بالتفريغ في المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل.

وأوضحت أن الشاحنات التجارية بدأت بالدخول إلى غزة بأعداد أكبر مجددا، حيث عبرت 789 شاحنة خاصة بين 4 و10 مايو/أيار، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

بيد أن إجمالي الشحنات لا يزال أقل من مستويات ما قبل 28 فبراير/شباط، وأقل بكثير مما يحتاجه سكان غزة، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش.

كما أشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إلى أن القيود على إدخال المولدات وزيوت المحركات وقطع الغيار تسببت في أعطال واسعة أثرت على الخدمات الصحية والصرف الصحي وإزالة الركام وحركة الفرق الإنسانية.

إغلاقات متكررة

ومنذ اللحظات الأولى لدخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول 2025، أبقت إسرائيل معبر رفح مغلقا بعد وقف إطلاق النار، وربطت فتحه بإعادة جثامين الأسرى الإسرائيليين، رغم أن الاتفاق نص على فتحه بحسب الضوابط الأمنية المتفق عليها بين الأطراف.

وبقي المعبر مغلقا فعليا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2025 حتى 2 فبراير/شباط 2026، حين أعيد فتحه بشكل محدود لحركة المسافرين، خصوصا المرضى والجرحى والحالات الإنسانية، ضمن ترتيبات خاضعة للرقابة والتنسيق مع الأطراف المعنية.

ثم توقفت عمليات المعبر مجددا في أواخر فبراير/شباط ومارس/آذار 2026، على خلفية الحرب على إيران، قبل أن تعلن بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة معبر رفح استئناف عملياتها وإعادة فتح المعبر في 19 مارس/آذار.

وفي 20 أبريل/نيسان 2026، قالت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية إن إسرائيل أغلقت معبر رفح بشكل كامل، ما أدى إلى وقف إجلاء المرضى والجرحى لتلقي العلاج في الخارج.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أوضح أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3076 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار، وسمح بدخول 50 ألفا و636 شاحنة من أصل 139 ألفا و200 شاحنة يُفترض دخولها حسب الاتفاق بنسبة التزام 36% خلال الشهور الستة الماضية.