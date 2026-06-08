هجمات متبادلة وقتلى بهجوم روسي شرقي أوكرانيا

قُتل 5 أشخاص وأصيب 14 شخصا إثر هجوم روسي على زابوريجيا الأوكرانية، في حين أعلنت موسكو إسقاط 310 طائرات مسيّرة أوكرانية خلال الليل.

وقال حاكم منطقة زابوريجيا الأوكرانية إيفان فيدوروف، عبر تطبيق تلغرام، إن 5 أشخاص قُتلوا وأصيب 14 شخصا إثر هجوم روسي استهدف المنطقة الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا.

وأوضح فيدوروف أن القوات الروسية شنت هجمات باستخدام ضربات جوية وطائرات مسيّرة وقصف مدفعي، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالبنية التحتية والمباني السكنية والسيارات.

كما أعلن حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية أوليه كيبر، عبر تطبيق تلغرام، أن هجمات روسية استهدفت البنية التحتية للطاقة في المنطقة، وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من ألف شخص.

وأشار كيبر إلى أن الهجمات ألحقت أضرارا بمنشآت الطاقة، مما أدى إلى تأثر إمدادات الكهرباء في عدد من المناطق، في حين تواصل الجهات المختصة العمل على إعادة الخدمة للمتضررين.

إسقاط مسيّرات أوكرانية

وفي موسكو، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الاثنين، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت خلال الليلة الماضية 310 طائرات مسيّرة أوكرانية فوق عدد من المناطق الروسية.

وقالت الوزارة إنه "خلال الليل، من الساعة 8:00 مساء أمس الأحد إلى الساعة 8:00 صباح اليوم الاثنين بتوقيت موسكو، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 310 طائرات مسيّرة أوكرانية".

وأضاف البيان أن الطائرات المسيّرة أُسقطت فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وروستوف وفولغوغراد وساراتوف وأوريول وتولا وليبيتسك وكالوجا وريازان، إضافة إلى إقليم كراسنودار ومقاطعة موسكو والقرم، وفوق مياه البحر الأسود وبحر آزوف.

وكثفت موسكو وكييف في الأشهر الأخيرة الهجمات المتبادلة بالطائرات المسيّرة، وسط تعثّر الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء حرب دخلت عامها الخامس، وتسببت في مقتل مئات الآلاف، وأجبرت ملايين الأشخاص على النزوح.

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وتحتل روسيا حاليا نحو 20% من أراضي جارتها، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها عام 2014، ومعظم منطقتي دونيتسك ولوغانسك شرقا (إقليم دونباس) وأجزاء واسعة من منطقتي زابوريجيا وخيرسون جنوبا.