11 قتيلا إثر هجوم بمسيّرة على سوق في شمال كردفان

أعلنت هيئة حقوقية سودانية، السبت، مقتل 11 مدنيا على الأقل وإصابة عشرات، إثر هجوم بطائرة مسيّرة استهدف سوقا في منطقة "أبو زعيمة" بولاية شمال كردفان وسط السودان.

وقالت هيئة "محامو الطوارئ" المستقلة، في بيان، إن طائرة مسيّرة استهدفت صباح السبت السوق الرئيسي في منطقة "أبو زعيمة" بمحافظة حمرة الشيخ، مما أسفر عن مقتل 11 مدنيا وإصابة عشرات، في حصيلة أولية رجّحت الهيئة ارتفاعها.

وأوضحت الهيئة أن الهجوم "وقع بعد أقل من 24 ساعة على هجمات مماثلة استهدفت قرى ومركبة مدنية في المنطقة ذاتها"، معتبرة ذلك تصعيدا متواصلا للهجمات التي تطول المدنيين والأعيان المدنية.

وتقع أبو زعيمة في ولاية شمال كردفان، وهي بلدة تسيطر عليها قوات الدعم السريع، في وقت تشهد فيه المنطقة معارك ضارية مع محاولة الجيش السوداني استعادتها من قوات الدعم السريع.

ولم تنسب "محامو الطوارئ" الهجوم إلى أي من طرفي الحرب، كما لم يصدر تعليق فوري من الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع بشأنه.

وفي وقت سابق السبت، قالت الهيئة إن 4 أشخاص قُتلوا وأصيب 6 جراء هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت قريتين في ولاية شمال كردفان، الجمعة.

وأكدت الهيئة أن استمرار سقوط الضحايا المدنيين لا يمكن التعامل معه أمرا اعتياديا، بل إنه يمثل تصعيدا خطيرا يستوجب وقف هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها.

هجوم آخر

وفي تطور آخر، أفاد شاهدان لوكالة الصحافة الفرنسية بأن طائرة مسيّرة استهدفت، السبت، محطة وقود في مدينة الأُبيّض عاصمة ولاية شمال كردفان، التي تحاصرها قوات الدعم السريع منذ أشهر، في حين أفاد مصدر طبي بإصابة 4 أشخاص.

وتأتي هذه الهجمات بعد أسبوع دامٍ في إقليم كردفان، شهد مقتل نحو 70 شخصا إثر غارات عدة في المنطقة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت، في 12 مايو/أيار الماضي، من تصاعد الهجمات بالطائرات المسيّرة في إقليم كردفان، وقالت إن هذه الهجمات تسببت في مقتل 880 مدنيا على الأقل خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان 2026.

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وتشهد ولايات كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وخلّفت الحرب التي دخلت عامها الرابع عشرات الآلاف من القتلى، وتشير بعض التقديرات إلى أن الحصيلة تجاوزت 200 ألف قتيل، كما تسببت في نزوح نحو 13 مليون شخص داخل السودان وخارجه، وفي مجاعة تُعَد من بين أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، مع انتشار الجوع في مناطق من دارفور وكردفان.