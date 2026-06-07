نقص الوقود يقطع الكهرباء عن جنوب غرب ليبيا وأعطال تفاقم أزمة بنغازي

شهدت ليبيا، السبت، انقطاعات كهرباء في مناطق بالجنوب والشرق، مع انقطاع كامل للتيار عن المنطقة الجنوبية الغربية، في وقت حذرت فيه الشركة العامة للكهرباء من أزمة إمدادات وقود وغاز تسببت في فقدان أكثر من 1000 ميغاواط من القدرة الإنتاجية.

وتعكس الأزمة تداخل ملف الخدمات مع الانقسام السياسي في البلاد، إذ تدير حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة شؤون العاصمة طرابلس ومعظم الغرب، في حين تتولى الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد إدارة مناطق في الشرق.

وتأتي الانقطاعات في الجنوب وسط نقص في إمدادات الغاز الطبيعي والوقود الخفيف والثقيل المخصص لمحطات التوليد، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة إلى نحو 40 درجة مئوية في عدد من المناطق، مما زاد الطلب على الكهرباء خلال فترة الذروة الصيفية.

وتزايدت شكاوى المواطنين في مناطق الجنوب من الانقطاعات، مع مخاوف من تفاقم الأزمة خلال الأيام المقبلة إذا استمر نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد.

وحذر وزير الكهرباء بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب عوض البدري من أن استمرار نقص الوقود يهدد استقرار الشبكة الكهربائية، ويقلص قدرة محطات التوليد على تلبية الطلب المتزايد.

وطالب البدري بتدخل عاجل لتأمين إمدادات الوقود والغاز لمحطات الكهرباء، في حين وجّه رئيس الحكومة المكلفة أسامة حماد المؤسسة الوطنية للنفط بتأمين احتياجات المحطات حفاظا على استقرار الشبكة.

وفي غرب البلاد، وجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بعقد اجتماع بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء لمتابعة احتياجات المحطات، في وقت دعت فيه وزارة الكهرباء المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك خلال موجة الحر.

أضرار جراء حفريات

وفي الشرق، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المكلفة انقطاع التيار عن عدد من مناطق بنغازي الواقعة ضمن نطاق تغذية محطة الهواري، بعد تضرر كابلين رئيسيين خلال أعمال حفريات مرتبطة بمشروع توسعة شارع الهواري.

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وقالت الوزارة إن العطل أدى إلى فقدان نحو 16 ميغاواطا من الأحمال الكهربائية، وانقطاع الخدمة عن مناطق الطلحية والكتربيلر وشارع اللطيوش وشارع الكرتون، إضافة إلى المنطقة المقابلة لشارع اللطيوش.

وأوضحت الوزارة أن أعمال الإصلاح قد تستغرق وقتا أطول من المعتاد، بسبب حجم الأضرار ونفاد الوصلات الخاصة بهذا النوع من الكوابل، بعد تعرضه لأعطال متكررة خلال الأيام الماضية في أكثر من موقع على مساره.

وأكدت أن الفرق الفنية تواصل العمل على مدار الساعة لإصلاح العطل وتوفير مصادر تغذية بديلة للتخفيف من آثار الانقطاع، وإعادة التيار إلى المناطق المتضررة في أقرب وقت.

وبالتوازي، أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن محطات التوليد في البلاد تواجه عجزا حادا في القدرات الإنتاجية تجاوز 1000 ميغاواط، نتيجة استمرار نقص إمدادات الغاز الطبيعي والوقود الخفيف والثقيل.

وحذرت الشركة من أن استمرار تأخر تزويد المحطات بالوقود قد يؤدي إلى اتساع العجز وزيادة ساعات طرح الأحمال وحدوث إظلامات جزئية أو كلية.