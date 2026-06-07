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نشاط مكثف لطائرات أمريكية بمياه الخليج عقب إسقاط مسيرات إيرانية

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A Boeing C-135 Stratotanker / Stratolifter military aircraft known as KC-135R of the United States Air Force USAF configured as Air Tanker Transport for aerial refueling, powered by 4x CFMI jet engines and tail number 58-0063. The military plane spotted flying over the Netherlands in the blue sky from Mildenhall MHZ in England UK to support the Israel USA - Iran war known as Operation Epic Fury by the US Department of Defense. Eindhoven, the Netherlands on March 23, 2026 (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images)
طائرة وقود عسكرية أمريكية من طراز بوينغ تحلق فوق هولندا في مارس 2026 لدعم عملية "الغضب الملحمي" ضمن الحرب ضد إيران. (Getty)
Published On 7/6/2026

كشفت بيانات ملاحية عن نشاط مكثف لـ 8 طائرات تزويد بالوقود تابعة لسلاح الجو الأمريكي في مياه الخليج وخليج عمان، وذلك بعد مرور ساعات من إعلان القيادة المركزية الأمريكية إسقاط طائرتين مسيرتين إيرانيتين، بدعوى أنهما كانتا تهددان حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وسبق أن رصدت وحدة المصادر المفتوحة بالجزيرة وجود تشويش واسع في إشارات الملاحة قرب مضيق هرمز وقبالة السواحل الإماراتية، منذ يوم أمس.

مسارات طائرات التزويد بالوقود الأمريكية المرصودة بعد إسقاط المسيرات الإيرانية (فلايت رادار)
مسارات طائرات التزويد بالوقود الأمريكية المرصودة بعد إسقاط المسيرات الإيرانية (فلايت رادار)

وبينت السجلات الملاحية في منصة "فلايت رادار" تحليق 8 طائرات تزويد بالوقود على الأقل، حيث اتخذت مسارات دائرية في سماء مياه الخليج وخليج عمان، واستمر هذا التحليق لمدد جاوزت 13 ساعة متواصلة.

وفي فجر يوم السبت، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذت ضربات استهدفت مواقع رادارات ساحلية إيرانية، إثر إسقاط طائرات مسيرة أطلقتها طهران باتجاه مضيق هرمز.

وأعقب ذلك إعلان صادر عن الحرس الثوري الإيراني يتبنى مهاجمة أهداف في الكويت والبحرين، ويوضح أن قواته استهدفت "قواعد أمريكية" كرد مباشر على ضرب المواقع الساحلية في جنوب إيران.

وتأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه الهدنة الهشة عرضة للانهيار بسبب الخروقات المستمرة، وهي الهدنة التي توصل إليها الطرفان بفضل وساطة باكستانية في 8 أبريل/نيسان الماضي، وذلك بعد حرب اندلعت في 28 فبراير/شباط الماضي، ودفعت إيران نحو فرض قيود صارمة على حركة الملاحة في مضيق هرمز الحيوي.

المصدر: الجزيرة

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