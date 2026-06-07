نشاط مكثف لطائرات أمريكية بمياه الخليج عقب إسقاط مسيرات إيرانية

كشفت بيانات ملاحية عن نشاط مكثف لـ 8 طائرات تزويد بالوقود تابعة لسلاح الجو الأمريكي في مياه الخليج وخليج عمان، وذلك بعد مرور ساعات من إعلان القيادة المركزية الأمريكية إسقاط طائرتين مسيرتين إيرانيتين، بدعوى أنهما كانتا تهددان حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وسبق أن رصدت وحدة المصادر المفتوحة بالجزيرة وجود تشويش واسع في إشارات الملاحة قرب مضيق هرمز وقبالة السواحل الإماراتية، منذ يوم أمس.

وبينت السجلات الملاحية في منصة "فلايت رادار" تحليق 8 طائرات تزويد بالوقود على الأقل، حيث اتخذت مسارات دائرية في سماء مياه الخليج وخليج عمان، واستمر هذا التحليق لمدد جاوزت 13 ساعة متواصلة.

وفي فجر يوم السبت، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذت ضربات استهدفت مواقع رادارات ساحلية إيرانية، إثر إسقاط طائرات مسيرة أطلقتها طهران باتجاه مضيق هرمز.

وأعقب ذلك إعلان صادر عن الحرس الثوري الإيراني يتبنى مهاجمة أهداف في الكويت والبحرين، ويوضح أن قواته استهدفت "قواعد أمريكية" كرد مباشر على ضرب المواقع الساحلية في جنوب إيران.

وتأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه الهدنة الهشة عرضة للانهيار بسبب الخروقات المستمرة، وهي الهدنة التي توصل إليها الطرفان بفضل وساطة باكستانية في 8 أبريل/نيسان الماضي، وذلك بعد حرب اندلعت في 28 فبراير/شباط الماضي، ودفعت إيران نحو فرض قيود صارمة على حركة الملاحة في مضيق هرمز الحيوي.