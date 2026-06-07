قبيل اجتماع لندن.. ضربات روسية قرب تشيرنوبل وموسكو تسقط مئات المسيّرات

قصفت روسيا بطائرات مسيرة جنوب شرق أوكرانيا متسببة في مقتل شخصين إلى جانب أضرار بمنشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك قرب محطة تشيرنوبل شمال البلاد، بينما أسقطت الدفاعات الروسية 500 مسيّرة أوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتأتي هذه الهجمات المتبادلة قبل اجتماع من المقرر أن يُعقد اليوم الأحد، في لندن، بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وشن الجيش الروسي هجوما بطائرة مسيرة على مدينة زاباروجيا جنوب شرق أوكرانيا ما أسفر عن مقتل رجل وفق ما ذكر عناصر الإنقاذ الأوكرانيون.

كما قُتل رجل آخر في منطقة دنيبروبيتروفسك وسط أوكرانيا التي استهدفتها روسيا بطائرات مسيرة وغارات جوية، بحسب الإدارة العسكرية المحلية.

وقصفت القوات الروسية منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك قرب محطة تشيرنوبل للطاقة في أوكرانيا، وفق ما كشفه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد.

وكتب زيلينسكي على منصة إكس "منشأة بنية تحتية بالغة الأهمية، وضربة روسية بالغة الخسة"، مضيفا أن روسيا استخدمت طائرة مسيرة من طراز "شاهد" في الهجوم.

وأضاف "حتى الآن، لا توجد قراءات أعلى من المستويات الطبيعية للإشعاع. لكنّ هناك بالتأكيد زيادة في وقاحة روسيا، التي تجاوزت كل الحدود منذ زمن طويل".

مواد نووية

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الضربة ألحقت أضرارا كبيرة بمبنى لاستقبال الوقود يقع على بعد أمتار من مكان تخزين "كميات كبيرة من المواد النووية".

وأفادت شركة "إنيرغواتوم" الحكومية المشغلة للمحطة النووية الأوكرانية بأن المبنى كان خاليا وقت وقوع الحادث وأن مستويات الإشعاع تظل ضمن المعدل الطبيعي.

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وتنفذ روسيا هجمات متكررة على مدن وبنى تحتية بأوكرانيا بالمسيرات والصواريخ. وبحسب القوات الجوية الأوكرانية، استهدفت روسيا البلاد بـ236 طائرة مسيّرة بين ليلة السبت وصباح الأحد، جرى اعتراض 215 منها.

في المقابل، نقلت وكالة "إنترفاكس" نقلا عن وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية أسقطت 500 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوكالة نقلا عن الوزارة أن الدفاعات أسقطت أيضا 11 قنبلة جوية موجهة وقذيفة واحدة من منظومة راجمات الصواريخ ‌‌الأمريكية الصنع "هيمارس".

وكثّفت أوكرانيا مؤخرا هجماتها على البنى التحتية الحيوية الروسية في مجال الطاقة من مستودعات النفط وصولا إلى المصافي ومراكز التصدير، في ضربات تهدد بالتأثير على أهم مصدر للدخل بالنسبة لموسكو.

اجتماع لندن

سياسيا، يعقد اليوم الأحد في لندن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اجتماعا لبحث تطورات الحرب.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون وميرتس وستارمر سيعقدون محادثات في ما بينهم قبل الاجتماع مع زيلينسكي هدفها "تقييم الجهود المبذولة لتحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا".

ويأتي هذا الاجتماع بعد أيام من اقتراح زيلينسكي عقد اجتماع ثنائي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنّ الأخير اعتبر أن ذلك لن يكون مجديا قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وقال بوتين في تصريحات أدلى بها أول أمس الجمعة من مدينته سان بطرسبورغ إنه لا يرى أي "جدوى" من لقاء زيلينسكي إلى حين التوصل إلى اتفاق محتمل للسلام، متعهدا بالمضي قدما في عملية روسيا العسكرية إلى أن تحقق الحرب كامل أهدافها.