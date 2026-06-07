إسرائيل تقصف بلدات جنوبي لبنان وتعترف بخسائر في قواتها

تتواصل العمليات العسكرية في جنوب لبنان في ظل خروقات إسرائيلية مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل/نيسان الماضي، إذ شهد الميدان صباح الأحد تبادلا للقصف والعمليات العسكرية بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن حزب الله تنفيذ سلسلة من الهجمات، شملت استهداف تجمع لآليات وجنود الاحتلال عند الأطراف الجنوبية الشرقية ليحمر الشقيف بالمدفعية.

كما أعلن الحزب استهداف مقر قيادي لجيش الاحتلال في بلدة الناقورة بواسطة مسيّرة "أبابيل"، إضافة إلى استهداف تجمع لجنود الاحتلال عند الأطراف الجنوبية لبلدة حداثا بمسيّرتين.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن جيش الاحتلال بإصابة 4 جنود احتياط بجروح جراء هجوم بمسيّرة مفخخة في جنوب لبنان.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي رصد هدف جوي يسقط بالقرب من قواته المتمركزة جنوب لبنان دون وقوع إصابات، مؤكدا في بيان أن التحقيق أظهر أن الإنذار الأخير فُعِّل بعد رصد سقوط جسم جوي مشبوه في منطقة نشاط القوات.

ودوت صفارات الإنذار في مستوطنة "مرغليوت" بشمال الأراضي المحتلة خشية تسلل مسيّرة، وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الصافرات دوت عقب سقوط مسيّرة انقضاضية متفجرة بجنوب لبنان دون وقوع إصابات.

وفي المقابل، أفاد مراسل الجزيرة في لبنان بشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارتين على منطقتي الريحان والقطراني في قضاء جزين بجنوب البلاد.

حصيلة الخسائر الميدانية

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، مقتل ضابط وجندي خلال عمليات عسكرية في جنوب لبنان، إذ أوضح بيان للجيش أن النقيب شاحر جملا (23 عاما) -نائب قائد سرية في وحدة "إيغوز"- قد قُتل إثر هجوم بطائرة مسيرة لبنانية.

كما أعلن مقتل الرقيب أُهاد يعري (21 عاما) من كتيبة "شاكيد" التابعة للواء "غفعاتي" نتيجة "إطلاق نار" أثناء نشاط عملياتي، مشيرا إلى أن ملابسات الحادث قيد الفحص.

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وبهذه الحصيلة، يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العدوان في 28 فبراير/شباط الماضي إلى 30 قتيلا، في حين ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن إجمالي قتلى الجيش في جنوب لبنان وعلى الحدود منذ إعلان وقف إطلاق النار بلغ 18 قتيلا.

وعلى الصعيد اللبناني، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة قتلى العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس/آذار الماضي إلى 3593 قتيلا، إضافة إلى 10 آلاف و990 جريحا.

كما أظهرت بيانات رسمية للجيش اللبناني أن إسرائيل نفذت 26 هجوما على جنوب لبنان وشرقه منذ التصعيد في 2 مارس/آذار، أسفرت عن مقتل 25 عسكريا من الجيش اللبناني، كان آخرها هجوما أدى لمقتل ضابطين برتبتي عميد ونقيب، وجندي، حيث أعلن الجيش عن مقتلهم صباح السبت، وسط إدانات عربية ودولية.

يُشار إلى أن إسرائيل تواصل احتلال مناطق في جنوب لبنان، إذ تقدمت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات، في أعمق توغل لها منذ انسحابها من الجنوب اللبناني عام 2000.