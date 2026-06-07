يستضيف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس في مقر رئاسة الوزراء بلندن لمناقشة الدعم المستمر لأوكرانيا.

وقالت رئاسة الوزراء البريطانية إن الرئيس الأوكراني سيزور المملكة المتحدة مع الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني اليوم الأحد.

وتُعد مجموعة الدول الثلاث بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة باسم مجموعة "إي 3″ والتي تلتقي بالرئيس الأوكراني، من أشد حلفاء كييف، إذ تقود المملكة المتحدة وفرنسا مبادرة ما يسمى بـ"تحالف الراغبين" لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا في إطار عملية السلام.

وتأتي زيارة زيلينسكي إلى بريطانيا بعد هجوم واسع النطاق بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدف سان بطرسبورغ، ثاني أكبر مدينة في روسيا، يوم السبت.

ورفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة اقتراحا من زيلينسكي لإجراء محادثات مباشرة بشأن الحرب المستمرة منذ 4 سنوات، قائلا إنه لا يرى "أي فائدة" من الاجتماع.

روسيا تعترض مئات المسيرات الأوكرانية

ميدانيا، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن وحداتها المضادة للطائرات اعترضت ودمرت 339 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال 13 ساعة في مناطق روسية مختلفة، بما في ذلك موسكو.

وأوردت الوزارة، في منشور على تطبيق تليغرام، قائمة تضم 13 منطقة وقعت فيها عمليات الاعتراض، ‌‌بالإضافة إلى مناطق فوق البحر الأسود.

وأعلنت هيئة الطيران المدني الروسية تعليق الرحلات الجوية إلى مطارات مختلفة. ‌‌وقالت وكالات أنباء روسية إن 4 أوامر تعليق صدرت في أوقات ‌‌مختلفة ‌‌من يوم السبت لمدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود.

روسيا تهاجم سفينتي إنقاذ

من جهة أخرى، قال أوليكسي كوليبا نائب رئيسة الوزراء الأوكرانية، السبت، إن قوات روسية هاجمت سفينتين مدنيتين للبحث والإنقاذ في المياه الأوكرانية، مما أسفر عن ‌‌وقوع إصابات.

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وكتب كوليبا في منشور على تطبيق تليغرام: "شن العدو هجمات على زورقين تابعين لخدمة البحث والإنقاذ البحري، كانا ينفذان مهمة إنسانية ضمن الممر البحري الأوكراني"، في إشارة إلى طريق في البحر الأسود يُستخدم لنقل السفن إلى الموانئ الرومانية.

وأضاف "للأسف، هناك ‌‌مصابون. وتجري حاليا عملية إجلاء عبر ‌‌زوارق تابعة ‌‌للبحرية الأوكرانية".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلا غير مقبول" في شؤونها الداخلية.