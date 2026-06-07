مقتل إسرائيلي في عملية داخل الخط الأخضر وبن غفير يتوعد بإعدام المنفذ

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن هجوما بإطلاق النار وقع قرب منطقة كوخاف يائير، شمال قلقيلية، داخل الخط الأخضر، أسفر عن مقتل إسرائيلي وإصابة 5 آخرين، بينهم اثنان بحالة خطيرة، فيما تواصل قوات الأمن عمليات البحث عن منفذ ثان بعد القضاء على أحد المهاجمين.

وذكر مراسل القناة 14 الإسرائيلية أن منفذين اثنين كانا يستقلان سيارة من طراز تويوتا فضية اللون أطلقا النار في 4 مواقع مختلفة، ما أدى إلى سقوط 6 مصابين، توفي أحدهم في مكان الهجوم، بينما نُقل الآخرون إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بينهم مصابان بحالة خطيرة وثلاثة بحالة متوسطة.

وأضافت القناة أن القوات الإسرائيلية قتلت أحد المنفذين، في حين تواصل عمليات التمشيط لتعقب المهاجم الآخر، بعدما تم ضبط المركبة المستخدمة في العملية.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن أحد منفذي الهجوم فلسطيني يحمل الجنسية الإسرائيلية، فيما أشارت معلومات أولية إلى أن المنفذ ينحدر من مدينة الطيبة في منطقة المثلث، وكان يقود سيارة تحمل لوحات تسجيل إسرائيلية.

بن غفير يتوعد

بدورها، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن جهاز الأمن العام الشاباك انخرط في التحقيقات الجارية لكشف ملابسات العملية.

وفي أعقاب الهجوم، دعت رئيسة مجلس كوخاف يائير السكان إلى التزام منازلهم وعدم الخروج حتى إشعار آخر.

من جهته، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنه "إذا أُلقي القبض على إرهابي حيا فسيُعدم وفق القانون.

وأضاف بن غفير في تغريدة له على منصة إكس أن "دم اليهودي لا يذهب هدرا ومن يقتل يهوديا سيُشنق".

حماس تبارك

وفي أول تعليق فلسطيني على الهجوم، باركت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عملية إطلاق النار في مستوطنة كوخاف يائير، معتبرة أنها تأتي "ردا على عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، واستمرار جرائم التهويد والاستيطان والقتل والاقتحامات في الضفة الغربية والقدس".

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وأكدت الحركة، في بيان، أن "سياسات الاحتلال القائمة على الاستيطان ومصادرة الأراضي والقتل والاعتقال والتهجير لن تحقق الأمن والاستقرار"، مضيفة أن هذه الممارسات "ستؤدي إلى تصاعد المقاومة واتساع ساحات المواجهة".

كما دعت حماس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل على وقف ما وصفته بإرهاب الاحتلال ومحاسبة قادته.