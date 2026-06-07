ترمب يدعو إيران لوقف الصواريخ ويحث نتنياهو على ضبط النفس

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إيران إلى الكف عن إطلاق صواريخها باتجاه إسرائيل والعودة إلى طاولة المفاوضات، قائلا إنه سيتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليطلب منه عدم الرد على طهران.

وقال ترمب -في تصريحات أدلى بها اليوم الأحد لقناة فوكس نيوز الأمريكية- "أقول لإيران لقد أطلقتم صواريخكم وهذا يكفي"، مضيفا "عودوا إلى طاولة المفاوضات وأبرموا صفقة".

وأشار ترمب إلى أنه كان سيعلن عن التوصل إلى اتفاق مع إيران إما الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء، قبل إعلان إسرائيل التصدي لصواريخ إيرانية مساء اليوم الأحد.

كما أكد ترمب لأكسيوس: "قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران ولا أريد أن ينفجر الوضع بسبب ما يحدث الآن".

وكانت طهران قد حذرت من رد انتقامي بعد أن شنت إسرائيل، اليوم الأحد، غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، متجاهلة طلبا أمريكيا منذ أيام بالامتناع عن التصعيد.

من جهة أخرى، أكد ترمب أن الجيش الأمريكي في حالة تأهب في أعقاب هذا الهجوم الإيراني الذي يأتي ردا على قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي للضاحية الجنوبية لبيروت.

وبشأن رده على القصف الإسرائيلي على بيروت رغم تحذيرات سابقة لإيران، قال ترمب لفوكس نيوز "لست سعيدا بوقوع الهجوم الإسرائيلي على "بيروت".

ويأتي استياء ترمب من الغارات الإسرائيلية على بيروت بعدما أكد للقناة الأمريكية أن تلك الغارات الإسرائيلية "لم تُنسق مع الولايات المتحدة وأنا لست سعيدا بشأنها".

وجاءت الهجمات الإسرائيلية على بيروت بعد أيام قليلة من اتفاق الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية على وقف إطلاق نار خلال محادثات استضافتها الولايات المتحدة.

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن ترمب قوله إنه سيتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليطلب منه عدم الرد على إيران.

وأعلنت إسرائيل أن إيران أطلقت صواريخ باتجاهها، في أول قصف من نوعه منذ دخول وقف إطلاق نار هش حيز التنفيذ في بداية أبريل/نيسان الماضي، مما يزيد من تعقيد جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.

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وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع دوي انفجارات في وسط البلاد، بينما تحدثت القناة 12 عن إطلاق 4 صواريخ جرى اعتراضها، وأشار الجيش إلى رصد دفعة صواريخ إضافية باتجاه إسرائيل.

وقد حذر قائد "مقر خاتم الأنبياء" الإيراني من أن إيران ستبدأ "هجمات مدمرة" على إسرائيل وداعميها إذا توسعت العمليات في لبنان أو جرى الرد على إجراءاتها الأخيرة.

ودعا المسؤول العسكري الإسرائيليين إلى وقف الهجمات على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، مؤكدا أن طهران سبق أن حذرت من استهداف الأراضي المحتلة إذا استمرت الضربات أو اتسع نطاقها.