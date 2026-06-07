ترمب يدعو إيران للكف عن إطلاق الصواريخ ويطلب من نتيانهو ضبط النفس

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إيران إلى الكف عن إطلاق صواريخها باتجاه إسرائيل والعودة إلى طالوة المفاوضات.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها اليوم الأحد لقناة فوكس النيوز الأمريكية.

وقال ترمب " أقول لإيران لقد أطلقتم صواريخكم وهذا يكفي"، مضيفا "عودوا إلى طاولة المفاوضات وأبرموا صفقة".

وأشار ترمب إلى أنه كان سيعلن عن التوصل إلى اتفاق مع إيران إما الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء، قبل إعلان إسرئايل للتصدي لصواريخ إيرانية مساء اليوم الأحد.

من جهة أخرى، أكد ترمب أن الجيش الأمريكي في حالة تأهب، أعقاب هذا الهجوم الإيراني الذي يأتي ردا على قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي للضاحية الجنوبية لبيروت.

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن ترمب قوله إنه سيتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليطلب منه عدم الرد على إيران.

وأعلنت إسرائيل أن إيران أطلقت صواريخ باتجاهها، في أول قصف من نوعه منذ دخول وقف إطلاق نار هش حيز التنفيذ في بداية أبريل / نيسان، مما يزيد من تعقيد جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.