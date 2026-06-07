ترمب: اتفاق مع إيران "قريب جدا" وتجميد الأصول مستمر حتى إبرامه

شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الأحد، على أنه لن يرفع التجميد عن الأصول الإيرانية، أو أي عقوبات مسبقا ضمن أي اتفاق، مؤكدا في الوقت ذاته أن بلاده "قريبة جدا" من إبرام اتفاق مع إيران.

وأضاف ترمب في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، أنه سينظر في خطوات رفع العقوبات بعد عقد الاتفاق، مضيفا "يأتي ⁠⁠ذلك لاحقا. نعم. إذا أحسنوا التصرف، إذا قاموا بعمل جيد، ⁠⁠سنبدأ المفاوضات. نعم".

وتُعد قضية الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، واحدة من أكثر القضايا تعقيدا وحساسية في أي اتفاق محتمل لإنهاء المواجهة بين البلدين، وفق صحيفة وول ستريت جورنال .

وقال ترمب، إنه يضغط في سبيل تخلي طهران عن طموحاتها النووية، مشيرا إلى أنه سعى لإدراج بند إضافي يضمن "عدم قدرة إيران على الالتفاف على أي اتفاق".

وأوضح أن إيران "أقرت بأنها لن تمتلك أسلحة نووية"، لافتا إلى إدراج بند ينص على ذلك في الاتفاق، وأردف "وكان الكل راضيا باستثنائي".

وهدّد الرئيس الأمريكي في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران، بالمبادرة إلى زيادة إضعاف الجيش الإيراني، وعلل ذلك قائلا "حتى تتمكن قواتنا من أخذ اليورانيوم بأمان"، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه سيجري العمل على استعادة وتدمير اليورانيوم عالي التخصيب، إذا تُوصّل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وقال خلال المقابلة إنه لا يطالب بأن يكون لبنان جزءا من اتفاق قصير الأجل مع إيران.