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عاجل | ترمب: لا أطالب بأن يكون لبنان جزءا من اتفاق قصير الأجل مع إيران

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ترامب ومادورو
Published On 7/6/2026
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آخر تحديث: 16:26 (توقيت مكة)

عاجل | ترمب لشبكة إن بي سي نيوز:

  • لا أطالب بأن يكون لبنان جزءا من اتفاق قصير الأجل مع إيران
  • نحن وإيران قريبون جدا من توقيع اتفاق لكنني أضغط كي تتخلى طهران عن طموحاتها النووية
  • لن أرفع التجميد عن الأصول الإيرانية أو أي عقوبات مسبقا ضمن أي اتفاق
  • إن لم نتوصل لاتفاق فسنزيد من إضعاف الجيش الإيراني حتى تتمكن قواتنا من أخذ اليورانيوم بأمان
  • سنعمل مع إيران لاستعادة وتدمير اليورانيوم عالي التخصيب إذا توصلنا لاتفاق لإنهاء الحرب
  • إيران أقرت بأنها لن تمتلك أسلحة نووية وأدرجنا بندا ينص على ذلك وكان الكل راضيا باستثنائي
  • أردت إدراج بند إضافي يضمن عدم قدرة إيران على الالتفاف على أي اتفاق
  • إذا أحسنت إيران التصرف وقامت بعمل جيد فسنبدأ حينها الحديث

 

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

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