عاجلعاجل,
عاجل | ترمب: لا أطالب بأن يكون لبنان جزءا من اتفاق قصير الأجل مع إيران
Published On 7/6/2026|
آخر تحديث: 16:26 (توقيت مكة)
عاجل | ترمب لشبكة إن بي سي نيوز:
- لا أطالب بأن يكون لبنان جزءا من اتفاق قصير الأجل مع إيران
- نحن وإيران قريبون جدا من توقيع اتفاق لكنني أضغط كي تتخلى طهران عن طموحاتها النووية
- لن أرفع التجميد عن الأصول الإيرانية أو أي عقوبات مسبقا ضمن أي اتفاق
- إن لم نتوصل لاتفاق فسنزيد من إضعاف الجيش الإيراني حتى تتمكن قواتنا من أخذ اليورانيوم بأمان
- سنعمل مع إيران لاستعادة وتدمير اليورانيوم عالي التخصيب إذا توصلنا لاتفاق لإنهاء الحرب
- إيران أقرت بأنها لن تمتلك أسلحة نووية وأدرجنا بندا ينص على ذلك وكان الكل راضيا باستثنائي
- أردت إدراج بند إضافي يضمن عدم قدرة إيران على الالتفاف على أي اتفاق
- إذا أحسنت إيران التصرف وقامت بعمل جيد فسنبدأ حينها الحديث
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة