قطر ومصر تناقشان تعزيز مساعي الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الأحد، في القاهرة، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي، تنسيق الجهود بين البلدين لدعم الوساطة الجارية بين واشنطن وطهران.

وشدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال الاجتماع على ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة من أجل معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار للتوصل إلى اتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية.

وفضلا عن ذلك تطرق الاجتماع إلى بحث آخر التطورات في لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها.

ويتطلع الجانبان إلى نجاح الجهود الدبلوماسية والتوصل إلى اتفاق يرسخ الاستقرار، مع التشديد على ضرورة مراعاة أي اتفاق مقبل للشواغل الأمنية لدول الخليج، بما يعزز الأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي.

وعاد الحديث عن مذكرة التفاهم المحتملة بين أمريكا وإيران إلى الواجهة من جديد، بعد توقف وجيز لعملية تبادل الرسائل والمقترحات.

واليوم الأحد شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، على أنه لن يرفع التجميد عن الأصول الإيرانية، أو أي عقوبات مسبقا ضمن أي اتفاق، مؤكدا أن بلاده "قريبة جدا" من إبرام اتفاق مع إيران، في حين شكك رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في جدية واشنطن في الحوار.

ويأتي هذا في حين استقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في العاصمة الإيرانية طهران، وتلقى منه رسالة بعثها قائد الجيش الباكستاني عاصم منير للمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي.