شقيقة كيم: برنامج كوريا الشمالية النووي "غير قابل للتفاوض"

أكدت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أن بلادها لن تتنازل أبدا عن وضعها كدولة تمتلك أسلحة نووية، مشددة على أن برنامجها النووي "غير قابل للتفاوض على الإطلاق".

وتأتي تصريحات المسؤولة الكورية الشمالية -التي تُعد لاعبا رئيسيا في السياسة الخارجية لبيونغ يانغ وتشغل منصب مديرة إدارة الشؤون العامة في حزب العمال الحاكم- عشية زيارة مرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى كوريا الشمالية، في رحلة تستمر من الاثنين إلى الثلاثاء، وهي أول زيارة له للبلاد منذ نحو 7 سنوات.

وأوضحت كيم يو جونغ، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المركزية الرسمية ووكالة "يونهاب"، أن بلادها "لن تتسامح مع أي تهديد"، واصفة المزاعم الأمريكية، بأن الرئيس الصيني والرئيس الأمريكي دونالد ترمب أكدا هدف نزع السلاح النووي خلال اجتماعهما في مايو/أيار الماضي، بأنها "كاذبة"، مؤكدة أن بيونغ يانغ "تمتلك المعلومات الأكثر دقة" حول هذه المزاعم.

تعزيز الترسانة النووية

وتأتي هذه المواقف في وقت تواصل فيه بيونغ يانغ تعزيز قدراتها العسكرية، إذ كشفت الأسبوع الماضي عن مصنع جديد لإنتاج المواد النووية، وسط دعوات من الزعيم كيم جونغ أون لتوسيع "هائل" للترسانة النووية للبلاد.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة "يونهاب" نقلا عن صحيفة "رودونغ سينمون" الرسمية أن كيم جونغ أون زار مؤخرا مصنعا كبيرا للذخيرة، وأمر بزيادة طاقة إنتاج الصواريخ في البلاد بمقدار مرتين ونصف المرة خلال السنوات الخمس المقبلة.

ولطالما أصرت الدولة الآسيوية على حقها في امتلاك أسلحة نووية وصواريخ باليستية رغم العقوبات الدولية المفروضة عليها، كما كرست هذا الوضع في دستورها عام 2023.

وتُعد الصين الحليف الوحيد لكوريا الشمالية بموجب معاهدة رسمية، والمصدر الحيوي للدعم السياسي والاقتصادي لبيونغ يانغ التي تُعد واحدة من أكثر الدول عزلة دبلوماسيا في العالم وتخضع لعقوبات دولية قاسية من مجلس الأمن الدولي.