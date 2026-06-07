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تلغراف: الولايات المتحدة تدرس شراء تشاغوس من موريشيوس

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An Air Force B-52 bomber from the 28th Air Expeditionary Wing takes off from Diego Garcia for a combat mission October 22, 2001, in support of Operation Enduring Freedom. Air Force B-2, B-1 and B-52 bombers have expended more than 80 percent of the tonnage dropped on combat missions over Afghanistan. U.S. planes carpet-bombed Taliban front lines north of Kabul on October 31, 2001. In the north, a B-52 bomber sent up a wall of orange flame and clouds of dust along Taliban positions overlooking opposition-held Bagram airbase north of the capital Kabul. A row of B-1 bombers are seen lined up on the tarmac. REUTERS/U.S. Air Force-Shane Cuomo REUTERS HB/
قاذفات "بي-52" في مدرج قاعدة دييغو غارسيا الأمريكية (رويترز)
Published On 7/6/2026

ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية، الأحد، أن البيت الأبيض يدرس شراء أرخبيل تشاغوس من موريشيوس، في خطوة تهدف إلى ضمان السيطرة على قاعدة دييغو غارسيا الجوية في تشاغوس.

وقالت الصحيفة إن مسؤولين أمريكيين أعدوا مقترحا يقضي بإبرام اتفاق خاص للسيطرة على قاعدة دييغو غارسيا الجوية في تشاغوس.

وأشار التقرير إلى أن هذه الخطة تأتي ضمن خيارات عدة يعدها البيت الأبيض في مذكرة تهدف إلى طرح بدائل لتنازل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن سيادة الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي لموريشيوس.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن واشنطن تجري مشاورات منتظمة مع لندن لضمان مستقبل قاعدة دييغو غارسيا، التي تُعد من أهم القواعد العسكرية الأمريكية في المحيط الهندي.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقرير بشكل مستقل، كما لم يصدر تعليق فوري من البيت الأبيض أو وزارة الخارجية البريطانية.

وكانت الحكومة البريطانية قد علقت في أبريل/نيسان الماضي اتفاقا يقضي بنقل السيادة على جزر تشاغوس إلى موريشيوس، بينما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاتفاق في فبراير/شباط بأنه "خطأ فادح".

وتقع جزيرة دييغو غارسيا إلى الجنوب من خط الاستواء في وسط المحيط الهندي، وأقرب دولة لها هي جزر المالديف إلى شمالها ثم الهند إلى شمالها الشرقي، ثم جزيرة موريشيوس إلى جنوبها الغربي.

المصدر: الجزيرة + رويترز

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