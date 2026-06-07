تلغراف: الولايات المتحدة تدرس شراء تشاغوس من موريشيوس

ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية، الأحد، أن البيت الأبيض يدرس شراء أرخبيل تشاغوس من موريشيوس، في خطوة تهدف إلى ضمان السيطرة على قاعدة دييغو غارسيا الجوية في تشاغوس.

وقالت الصحيفة إن مسؤولين أمريكيين أعدوا مقترحا يقضي بإبرام اتفاق خاص للسيطرة على قاعدة دييغو غارسيا الجوية في تشاغوس.

وأشار التقرير إلى أن هذه الخطة تأتي ضمن خيارات عدة يعدها البيت الأبيض في مذكرة تهدف إلى طرح بدائل لتنازل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن سيادة الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي لموريشيوس.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن واشنطن تجري مشاورات منتظمة مع لندن لضمان مستقبل قاعدة دييغو غارسيا، التي تُعد من أهم القواعد العسكرية الأمريكية في المحيط الهندي.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقرير بشكل مستقل، كما لم يصدر تعليق فوري من البيت الأبيض أو وزارة الخارجية البريطانية.

وكانت الحكومة البريطانية قد علقت في أبريل/نيسان الماضي اتفاقا يقضي بنقل السيادة على جزر تشاغوس إلى موريشيوس، بينما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاتفاق في فبراير/شباط بأنه "خطأ فادح".

وتقع جزيرة دييغو غارسيا إلى الجنوب من خط الاستواء في وسط المحيط الهندي، وأقرب دولة لها هي جزر المالديف إلى شمالها ثم الهند إلى شمالها الشرقي، ثم جزيرة موريشيوس إلى جنوبها الغربي.