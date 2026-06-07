بين طموحات أوروبا والتحذير من "سيناريو أوكرانيا".. أرمينيا تختار برلمانها الجديد

يترقب الغرب وروسيا نتائج الانتخابات البرلمانية التي أُجريت اليوم الأحد في أرمينيا، حيث ستكشف توجهات الناخبين إما تجديد الدعم لرئيس الوزراء الحالي نيكول باشينيان، المعروف بقربه من الغرب، أو الابتعاد عن هذا المسار المثير لاستياء روسيا.

وانتهت، مساء اليوم الأحد، عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية بأرمينيا، لاختيار برلمان جديد يتولى مهامه لمدة 5 أعوام. ومن المتوقع أن تصدر النتائج الأولية لهذه الانتخابات في وقت لاحق من مساء اليوم.

وبلغت نسبة المشاركة 49% من إجمالي الناخبين المؤهلين، وفقا لما نقلته وكالة بلومبيرغ للأنباء عن لجنة الانتخابات المركزية.

وتظهر استطلاعات الرأي تقدم حزب "العقد المدني" الحاكم بزعامة رئيس الوزراء الحالي باشينيان، إذ يحظى بدعم يصل إلى نحو 32% من الناخبين، فيما يأتي حزب أرمينيا القوية الموالي لروسيا في المرتبة الثانية بنسبة تصل إلى 11%.

وقال باشينيان للصحفيين عقب خروجه من مركز اقتراع في العاصمة بعد أن أدلى بصوته صباحا ⁠⁠إن حكومته ستعتمد "سياسة خارجية متوازنة" إذا انتُخب لفترة جديدة، ⁠⁠في إشارة إلى العلاقات مع روسيا والاتحاد الأوروبي.

وأصبح رئيس الوزراء الحالي باشينيان في مسار تصادمي مع موسكو بسبب تقاربه مع الاتحاد الأوروبي.

ففي حين قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تأييده لإعادة انتخاب باشينيان، أبدت موسكو استياءها الشديد من احتمال خسارة حليف آخر في فِنائها الخلفي.

وصعدت موسكو ضغطها الاقتصادي على أرمينيا قبل الانتخابات بفرض قيود على الصادرات الأرمينية وبالتهديد بقطع إمدادات ‌‌نفط وغاز رخيصة تمدها بها.

ومنذ توليه السلطة في عام 2018، وجه رئيس الوزراء باشينيان ⁠⁠أرمينيا نحو التقارب مع الغرب، مبتعدا عن حليفتها التقليدية روسيا، وهو ⁠⁠ما أثار استياء موسكو.

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ورغم أن أرمينيا وروسيا حليفتان شكليا، شبهت موسكو طموحات الجمهورية السوفياتية السابقة بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بالسير في المسار نفسه الذي تقول إنه كان وراء الحرب على أوكرانيا عام 2022.

وواجه رئيس الوزراء باشينيان موجة انتقادات من المعارضة وجزء من الرأي العام الذي اتهمه بالاستسلام لأذربيجان، في حرب 2023. وانتهى الصراع آنذاك بسيطرة الجيش الأذربيجاني على منطقة ناغورنو كاراباخ التي فر منها معظم السكان الأرمن.