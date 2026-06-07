العراق.. 21 قتيلا و19 مصابا بحادث سير في ذي قار

قُتل 21 عراقيا وأُصيب 19 شخصا بينهم إيرانيان بجروح، اليوم الأحد، جراء اصطدام حافلة لنقل الركاب بشاحنة في محافظة ذي قار بجنوب العراق، في حين دعا الرئيس العراقي نزار آميدي للتحقيق في أسباب الحادث، مقدما تعازيه لأسر الضحايا، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية.

كما ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن رئيس الحكومة علي فالح الزيدي يتابع "تداعيات الحادث المروري المروع الذي وقع في قضاء البطحاء بمحافظة ذي قار، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والجرحى من أهالي محافظة البصرة".

ووجه الزيدي الجهات المختصة بفتح تحقيق دقيق في أسباب الحادث، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للجرحى، إضافة إلى توفير الدعم الكامل لأسر الضحايا، وفق بيان مكتبه.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بنقل المصابين إلى المؤسسات الصحية لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تواصل الفرق الطبية والصحية متابعة الحالات المصابة".

وقال مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحافلة "كانت تنقل ركابا متجهين إلى كربلاء"، منوها إلى أن "حادث التصادم أدى إلى اشتعال النيران في حافلة الركاب واحتراقها بالكامل"، مضيفا "أن عمليات البحث والإنقاذ تتواصل".