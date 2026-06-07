الصين تصعّد قرب تايوان بعد تحرك ياباني فلبيني

أطلقت الصين عملية بحرية وصفتها بأنها "خاصة لإنفاذ القانون" في المياه الواقعة شرق تايوان، في خطوة جاءت عقب إعلان اليابان والفلبين بدء محادثات رسمية لترسيم الحدود البحرية بينهما قرب الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن وزارة النقل الصينية حشدت، السبت، قوات من الشرطة البحرية التابعة لمقاطعتي فوجيان وغوانغدونغ لتنفيذ العملية في المياه الشرقية لتايوان، معتبرة الخطوة إجراء ضروريا ردا على ما وصفته بكين بالإعلان الأحادي من طوكيو ومانيلا بشأن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية.

ولم تكشف السلطات الصينية تفاصيل إضافية بشأن طبيعة العملية أو مدتها، كما لم توضح ما إذا كانت قد أرسلت سفنا بحرية إلى المنطقة.

وكانت اليابان والفلبين أعلنتا الشهر الماضي عزمهما بدء مفاوضات رسمية لترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري بين البلدين، ما أثار اعتراضا حادا من الصين التي اعتبرت المحادثات "غير قانونية"، مؤكدة أحقيتها الحصرية بالمياه المحاذية لتايوان.

وفي رد مباشر على التحرك الصيني، أعلن خفر السواحل التايواني، الأحد، إرسال سفن إلى المنطقة للرد بالشكل المناسب على العملية الصينية، معتبرا أنها تمثل انتهاكا للقانون الدولي.

وأوضح خفر السواحل التايواني في بيان أن السفن الصينية جرى رصدها ومراقبتها طوال فترة العملية، مؤكدا أن تايوان دفعت بوحدات بحرية للتعامل مع التطورات الميدانية.

وفي سياق متصل، اتهمت تايوان الصين بتنفيذ أول عملية منسقة بين سفن خفر السواحل وسفن المسح البحري قرب جزر براتاس الإستراتيجية في بحر جنوب الصين، في ما وصفته تايبيه بأنه استفزاز جديد يهدف إلى فرض أمر واقع بحري حول الجزيرة.

وقال خفر السواحل التايواني إن السفن الصينية بثت رسائل تؤكد تنفيذ عمليات لإنفاذ القانون، إلى جانب تصريحات بشأن إعادة الوحدة الوطنية، فيما ردت تايوان بإرسال دوريات بحرية إلى المنطقة.

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وتشكل جزر براتاس، الواقعة بين جنوب تايوان وهونغ كونغ، والتي تسيطر عليها تايوان، إحدى نقاط التوتر في النزاع المتصاعد بين بكين وتايبيه.

وتعتبر بكين تايوان وجزر براتاس، وهي جزر مرجانية غير مأهولة بالسكان، جزءا من أراضيها. وترفض حكومة تايوان ما تقوله بكين، وتؤكد أن سكان الجزيرة هم وحدهم من يمكنهم تقرير مستقبلهم.