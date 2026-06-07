الأولى منذ 20 عاما.. كوريا الجنوبية ترشح امرأة لرئاسة الوزراء

أعلنت الرئاسة في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أن الرئيس لي جاي ميونغ اختار وزيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة هان سيونغ-سوك لتولي منصب رئيس الوزراء، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في البلاد منذ 20 عاما، إذا نالت موافقة البرلمان.

وقال رئيس مكتب السكرتارية الرئاسي كانغ هون-سيك، خلال مؤتمر صحفي، إن هان، التي شغلت سابقا منصب الرئيسة التنفيذية لشركة "نيفر" الكورية الجنوبية العملاقة للإنترنت، يُنتظر أن تقود جهود التحول الوطني في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن هان تمتلك خبرة واسعة تؤهلها لتحويل النمو الاقتصادي الذي تقوده طفرة قطاع أشباه الموصلات وزيادة الصادرات إلى "نمو شامل يستفيد منه الجميع، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة".

ويُعد منصب رئيس الوزراء في كوريا الجنوبية ذا طابع إداري وشرفي إلى حد كبير في ظل النظام الرئاسي المعتمد في البلاد، فيما تتركز الصلاحيات التنفيذية الأساسية بيد الرئيس.

مطالبات بإعادة الانتخابات

وتجمع محتجون أمام أحد مراكز فرز الأصوات في كوريا الجنوبية، السبت، لليوم الثاني على التوالي مطالبين بإعادة إجراء الانتخابات المحلية التي جرت الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء -نقلا عن تقديرات غير رسمية للشرطة- أن ما يُقدَّر بنحو 10 آلاف فرد تجمعوا في ملعب أولمبي لكرة اليد حيث جرت عملية فرز الأصوات لانتخابات الأربعاء الماضي لاختيار رؤساء البلديات ومسؤولي الحكومات المحلية.

وتأتي هذه الاحتجاجات في أعقاب نقص في أوراق الاقتراع منع بعض الناخبين المؤهلين من الإدلاء بأصواتهم في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى استقالة رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات.

وتقول لجنة الانتخابات إن أوراق الاقتراع نفدت في 50 مركزا من أصل 14 ألفا و300، وتم تعليق التصويت مؤقتا في 22 مركزا انتخابيا بسبب التأخير في استلام الإمدادات.

الحزب الحاكم يكتسح

واكتسح الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية، الذي ينتمي له الرئيس لي جاي ميونغ، في معظم سباقات الانتخابات المحلية التي أُجريت الأربعاء، لكنه تعرض لانتكاسة رمزية بسبب فوز السياسي المحافظ المنتمي للمعارضة أوه سي-هون بولاية أخرى في رئاسة بلدية سول.

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وفاز الحزب الديمقراطي في 12 من أصل 16 منافسة رئيسية في بلديات وأقاليم البلاد، وفاز حزب سلطة الشعب المحافظ في أربع منها، وهي نتيجة تمنح حزب لي سيطرة واسعة على حكومات محلية بعد عام من توليه الرئاسة.

إلا أن خسارة منصب رئيس بلدية سول، وهو الأكثر أهمية من الناحية السياسية، قللت من قيمة انتصار الحزب الحاكم ومنحت المحافظين موطئ قدم رئيسيا في سعيهم لإعادة البناء بعد فضيحة تتعلق بمحاولة الرئيس السابق يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في 2024 وما تلاها من مساءلة أفضت إلى عزله.