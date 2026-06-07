9 شهداء بغزة والاحتلال يستهدف قطاع الصيد

أعلن مصدر طبي في مستشفيات قطاع غزة استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة أكثر من 15 آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت منطقة مواصي خان يونس، المكتظة بخيام النازحين، جنوب قطاع غزة.

وقال مصدر في وزارة الداخلية بغزة إن القصف استهدف نقطة تابعة للشرطة الفلسطينية غربي مدينة خان يونس، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وبذلك، يرتفع عدد الشهداء في القطاع منذ ساعات الصباح إلى 9، في سلسلة غارات وهجمات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وسط تواصل الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد الفتى الصياد محمد موسى أبو جياب (15 عاما) جراء إطلاق نار من بوارج حربية إسرائيلية استهدفت قوارب الصيادين قبالة ساحل دير البلح وسط القطاع.

كما حاصرت البحرية الإسرائيلية مركبين للصيد في المنطقة، واعتقلت 4 صيادين كانوا على متنهما واقتادتهم مع معداتهم إلى جهة مجهولة، في حين أُصيب صياد آخر بجروح خطيرة.

وفي مدينة غزة، وصل جثمانا فلسطينيين إلى مستشفى الشفاء، استُشهدا جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزلا في حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

كما أعلنت مصادر محلية استشهاد امرأة متأثرة بإصابتها جراء قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في منطقة "الجوازات" أمس السبت، مما رفع حصيلة شهداء تلك المجزرة إلى 9 شهداء بينهم ثلاث نساء وطفلة.

خروقات متواصلة

وتواصلت الخروقات الإسرائيلية عبر قصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات المتمركزة شمال مخيم البريج والمناطق الشرقية من مدينة خان يونس، بالإضافة إلى استهداف الزوارق الحربية لساحل مدينة غزة.

يذكر أن حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، المستمرة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قد خلّفت نحو 73 ألف قتيل وأكثر من 173 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى دمار واسع أصاب 90% من البنى التحتية.

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ورغم اتفاق وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل عملياتها التي أدت منذ أكتوبر/تشرين الأول 2025 إلى استشهاد 951 فلسطينيا وإصابة 2984 آخرين، وسط حصار مستمر يمنع دخول المساعدات الأساسية لأكثر من مليوني فلسطيني يعيشون أوضاعا كارثية.