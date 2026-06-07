أخبار|إيطاليا

مأساة جديدة في المتوسط.. انتشال 10 جثث لمهاجرين قرب مالطا

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LAMPEDUSA, ITALY - JUNE 21: A boat loaded with illegal immigrant is seen on June 21, 2005 in Lampedusa, Italy. Tens of thousands of immigrants land on the Italian coast each year, most of them heading from north Africa on ramshackle boats.In the Mediterranean Sea between Malta and Tunisia, Lampedusa Island is one of the main gateways for illegal immigration from Africa into Europe. According to a report by Amnesty International, Illegal immigrants who land in Italy consistently allege they have been abused, holding centres are overcrowded and no legal assistance is offered. Italian authorities refused to give access to the centres to enable further investigations by Amnesty. The Amnesty International report says 15,647 people were held in the centres in 2004: a 9 per-cent increase on the previous year. (Photo by Marco Di Lauro/Getty Images)
منذ مطلع العام الجاري لقي 827 مهاجرا حتفهم أو فُقدوا في وسط البحر الأبيض المتوسط (غيتي-أرشيف)
Published On 7/6/2026

انتشلت فرق الإنقاذ الإيطالية 10 جثث بعد انقلاب قارب يقل مهاجرين قبالة سواحل مالطا، وفق ما أعلن خفر السواحل الإيطالي الأحد.

وقال خفر السواحل إن القارب انطلق من السواحل الليبية وعلى متنه نحو 60 شخصا، قبل أن ينقلب على بعد نحو 45 ميلا بحريا جنوب شرقي مالطا.

وأضاف أنه "وفقا لأحدث المعطيات، أنقذ قارب صيد في المنطقة نحو 48 شخصا كانوا على قيد الحياة، من بين نحو 60 شخصا قيل إنهم كانوا على متن القارب عند انطلاقه".

وأشار إلى أن "خفر السواحل الإيطالي أرسل على الفور زورق دورية إلى الموقع، وانتشل 10 جثث، فيما لا ‌‌تزال عمليات البحث جارية في المنطقة بالتنسيق مع السلطات ‌‌في ‌‌مالطا".

وصول مهاجرين غير نظاميين من شمال أفريقيا إلى جزيرة لامبيدوزا جنوب إيطاليا (الأوروبية-أرشيف)

مأساة متواصلة

ومنذ مطلع العام الحالي، لقي 827 مهاجرا حتفهم أو فُقدوا في وسط البحر الأبيض المتوسط، بحسب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، ويمتد ممر عبور القطاع الأوسط للبحر الأبيض المتوسط من شمال أفريقيا إلى إيطاليا ومالطا، فيما لقي أكثر من 1330 شخصا حتفهم في هذا الممر العام الماضي، بحسب المنظمة ذاتها.

ووافق مجلس الوزراء الإيطالي في فبراير/شباط الماضي على مشروع قانون يجيز عمليات فرض حصار بحري لوقف قوارب المهاجرين خلال فترات "الضغط الاستثنائي" على حدود البلاد، في تشديد إضافي للإجراءات ضد المهاجرين بطرق غير نظامية.

وينص مشروع القانون على أنه يمكن للسلطات حظر عبور السفن إلى المياه الإيطالية لمدة تصل إلى 30 يوما في الحالات التي تشكل فيها سفينة المهاجرين "تهديدات خطيرة للنظام العام أو الأمن القومي"، مثل وجود خطر ملموس لوقوع أعمال إرهابية أو تسلل عناصر إرهابية.

وانتقدت المعارضة -من يسار الوسط في إيطاليا- مشروع القانون الذي يتطلب موافقة مجلسي البرلمان.

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المصدر: الجزيرة + رويترز

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