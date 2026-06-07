مأساة جديدة في المتوسط.. انتشال 10 جثث لمهاجرين قرب مالطا

انتشلت فرق الإنقاذ الإيطالية 10 جثث بعد انقلاب قارب يقل مهاجرين قبالة سواحل مالطا، وفق ما أعلن خفر السواحل الإيطالي الأحد.

وقال خفر السواحل إن القارب انطلق من السواحل الليبية وعلى متنه نحو 60 شخصا، قبل أن ينقلب على بعد نحو 45 ميلا بحريا جنوب شرقي مالطا.

وأضاف أنه "وفقا لأحدث المعطيات، أنقذ قارب صيد في المنطقة نحو 48 شخصا كانوا على قيد الحياة، من بين نحو 60 شخصا قيل إنهم كانوا على متن القارب عند انطلاقه".

وأشار إلى أن "خفر السواحل الإيطالي أرسل على الفور زورق دورية إلى الموقع، وانتشل 10 جثث، فيما لا ‌‌تزال عمليات البحث جارية في المنطقة بالتنسيق مع السلطات ‌‌في ‌‌مالطا".

مأساة متواصلة

ومنذ مطلع العام الحالي، لقي 827 مهاجرا حتفهم أو فُقدوا في وسط البحر الأبيض المتوسط، بحسب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، ويمتد ممر عبور القطاع الأوسط للبحر الأبيض المتوسط من شمال أفريقيا إلى إيطاليا ومالطا، فيما لقي أكثر من 1330 شخصا حتفهم في هذا الممر العام الماضي، بحسب المنظمة ذاتها.

ووافق مجلس الوزراء الإيطالي في فبراير/شباط الماضي على مشروع قانون يجيز عمليات فرض حصار بحري لوقف قوارب المهاجرين خلال فترات "الضغط الاستثنائي" على حدود البلاد، في تشديد إضافي للإجراءات ضد المهاجرين بطرق غير نظامية.

وينص مشروع القانون على أنه يمكن للسلطات حظر عبور السفن إلى المياه الإيطالية لمدة تصل إلى 30 يوما في الحالات التي تشكل فيها سفينة المهاجرين "تهديدات خطيرة للنظام العام أو الأمن القومي"، مثل وجود خطر ملموس لوقوع أعمال إرهابية أو تسلل عناصر إرهابية.

وانتقدت المعارضة -من يسار الوسط في إيطاليا- مشروع القانون الذي يتطلب موافقة مجلسي البرلمان.